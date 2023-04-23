培訓烏軍用M1 美防長有信心取勝

美國廿一日表示將在德國培訓烏軍使用提供給烏國作為反攻之用的M1戰車。圖為美國承諾交付給烏克蘭的M1A1戰車。（路透檔案照）

2023/04/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國與北大西洋公約組織（NATO）廿一日在一場軍援烏克蘭的會議上誓言力挺基輔當局，並對烏克蘭能夠在備受期待的反攻中收復失土深具信心，其中美國表示很快就會開始訓練烏軍使用美製M1坦克。紐約時報指出，預計這批坦克在秋季就能投入戰場。

未來數週 卅一輛M1即抵德國

約有來自五十國的部長與代表出席在德國蘭斯坦空軍基地舉行的這場會議，為負責協調軍援基輔的「烏克蘭防務聯繫小組」自去年二月俄羅斯入侵烏克蘭以來舉行的一系列援烏國際會議中的最新一場；儘管會中並未就軍援烏克蘭的武器做出重大宣布，但稱援烏工作將聚焦於空防與彈藥，此外也重申支持烏克蘭在某些情況下加入北約，但官員強調眼下重點仍是戰場。烏克蘭一直要求各盟國在其預計於未來數週或數月發動反攻之前，提供長程武器、戰機與彈藥。

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根據美方官員，卅一輛M1會在未來數週抵達德國，五月底抵達德國的格拉芬韋赫訓練場，數週後開始培訓數以百計的烏克蘭士兵，訓練時間估計持續約十週。不過，訓練用的M1與美國在一月承諾交付的M1不同，美國承諾提供的是還在美翻修的M1A1戰車，完工後會送至前線。

美國國防部長奧斯汀表示，在未來數週交付訓練用坦克代表「一大進展」，並稱他有信心美製坦克及其相關培訓能使烏軍在戰場上取勝；美國參謀首長聯席會議主席密利說，他深信美製坦克在戰場上將極具戰力，能令戰情大為不同，但也警告「戰爭中沒有萬靈丹」。

在此同時，德國已與波蘭及烏克蘭簽署合作備忘錄，將在波蘭為烏國的豹二坦克成立維修中心。德國國防部長佩斯托瑞斯表示，該維修中心預計於下月底開始運作，烏國部隊將開始接受操作德製豹式坦克的訓練，以及德國承諾在年中以前交付約八十輛豹式坦克正迅速進展中。

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