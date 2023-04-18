G7外長共識 挺身對抗中國任何脅迫

正在日本開會的七大工業國集團（G7）外交首長一致同意，有必要對抗中國在台 灣海峽的任何「脅迫」行動，以及想控制台灣的企圖。（法新社）

2023/04/18 05:30

反對中國操縱市場 以及試圖改變台海現狀的行徑

〔駐日特派員林翠儀、編譯孫宇青／綜合報導〕七大工業國集團（G7）外交首長十六日起一連三天在日本輕井澤召開會議，在台海緊張局勢升溫下，G7外長在協商後達成共識，同意有必要挺身對抗中國的任何「脅迫」，或試圖控制台海的行徑。

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「路透」及「法新社」報導，在這次會議中，G7外長討論的議題聚焦中國對台灣，以及更廣闊的印度─太平洋地區持續升高挑釁。美國國務院高層官員透露，G7外長傳達一致的訊息，一方面希望在中國準備與G7合作的領域，與中國合作；另一方面是，「我們當然會挺身對抗任何脅迫、任何市場操縱，以及任何試圖改變台海現狀的行為。」

林芳正︰法外長重申台海和平

報導提到，日本身為G7中唯一的亞洲國家，一直對於北京可能對台灣採取的任何行動深感憂心。在法國總統馬克宏日前訪中，並發表被認為迎合中國的言論，進而引發強烈反彈後，G7外長此次也積極展現團結。日本外務大臣林芳正與美國國務卿布林肯舉行雙邊會談後表示︰「台海和平與穩定對我國的影響是個已知事實，但這也是影響國際社會更廣泛安全與防衛的關鍵因素。」

德外長批中 想取代國際規則

林芳正還說，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）在會中重申，法國「深感」必須尊重現狀、維護台海和平穩定。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也警告，中國正逐漸嘗試以「自身規則」取代國際規則，「我們在印太地區的許多夥伴逐漸感受到，中國愈來愈希望用自己的規則來取代現存且具有共同約束力的國際規則」，在主權爭議的南海興建人工島等挑釁行徑即為一例，這類行為危及印太地區的國際秩序。

此外，針對馬克宏日前訪中聲稱，歐洲應避開「不屬於自己的危機」，貝爾伯克也回應道，歐洲人「不應縮回我們的殼裡，不能因為歐洲和平正遭受攻擊，就限制自己只捍衛歐洲和平」。她表示，歐洲人應該用更寬廣的世界觀自主行動，「特別是其他人突然的行為危害我們或他人的時候。」

對此，中國外交部發言人汪文斌回應，「有關國家」應當認識到「台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉」，「把反對台獨說成改變台海現狀，是背離一個中國政策且破壞台海和平穩定。」還暗批貝爾伯克說，希望德國的「一些政客」充分認清「台灣問題」的實質，不要再發表「不負責任的言論」。

此外，在烏克蘭情勢方面，G7外長一致要求俄羅斯立即無條件撤軍，而基於俄國可能透過中國和中東國家等「第三國」，逃避制裁和接受武器等，G7外長也同意合作應對。林芳正在會中強調，俄國入侵烏克蘭讓國際社會面臨歷史轉折點，希望G7向世界展現決心，捍衛以法治為基礎的國際秩序。

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