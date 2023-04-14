警告拜登? 中國曝光杭特銀行金流

美媒稱北京當局藉由將拜登總統之子與胞弟的金流紀錄提供給國會共和黨人來警告拜登。圖為拜登十二日飛抵都柏林時與前來接機的愛爾蘭總理瓦拉德卡（左）握手。右一與右二分別是拜登之子杭特與拜登胞妹瓦萊麗。（美聯社）

2023/04/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國華盛頓時報十二日報導，調查第一家庭的國會共和黨人指出，一家華人開設的美國銀行提供的紀錄顯示，有數百萬美元從中國企業流向美國總統拜登次子杭特與拜登胞弟詹姆斯的公司，並稱此為北京當局對拜登發出的直接警告。

報導中指出，應共和黨參議員強生與葛拉斯里的要求，多年前由美籍華人在加州洛杉磯創設、目前在中國也設有辦事處的國泰銀行（Cathay Bank），自願交出這些銀行紀錄。但其他所有的美國銀行，都拒絕這兩名共和黨參議員的提供金融紀錄的要求。強生告訴華時，他認為國泰銀行此舉形同北京當局告訴拜登：「老兄，我們逮到你的小辮子了，而且會把它抖出來」。

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但美國國泰銀行發言人坎貝爾否認此說。坎貝爾說，成立超過六十年、在那斯達克上市的美國國泰銀行，只是配合國會眾議院的監督與問責委員會的請求提供資訊，「國泰銀行既非中國政府所有，亦未與之有任何附屬關係」。

國泰提供的紀錄顯示，從二○一七年八月到一八年十月，杭特與詹姆斯跟與中共有關、但現已解散的中國華信能源公司（CEFC China Energy）有著深厚的財務關聯；該公司曾匯款一百萬美元，到杭特與華信能源創辦人葉簡明的商業夥伴董功文合資的Hudson West III公司；此外，與華信能源有關的北方國際集團金融控股公司，也曾匯款五百萬美元給Hudson West III；而Hudson West III又將這兩筆匯款中的四八○萬美元，匯給杭特自己的公司Owasco P.C.與Owasco LLC，以及拜登胞弟詹姆斯的公司Lion Hall Group。

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