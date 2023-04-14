日發布北韓飛彈警報 北海道虛驚

北韓13日清晨發射彈道飛彈，日本研判可能落在北海道及其周邊，於日本時間7點55分緊急向北海道地區發布全國瞬時警報系統（J-Alert），呼籲民眾避難。（路透）

2023/04/14 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕北韓十三日清晨從內陸以高角度朝東方至少發射了一枚彈道飛彈，日本政府向北海道地區緊急發布全國瞬時警報系統（J-Alert），呼籲民眾避難，不到半小時後，政府又訂正該枚飛彈沒有落在北海道及其周邊的可能性，但這是日本首度預測北韓飛彈將掉落在日本領域內，也凸顯北韓的飛彈威脅已讓日本杯弓蛇影。

首度預測將掉落日本境內

日本送放協會（NHK）報導，防衛省在日本時間今早七點二十六分發表北韓可能發射彈道飛彈，日本政府於七點五十五分發布J-Alert，七點五十六分透過Em-Net通知，有枚飛彈可能落在北海道周邊，要求北海道地區民眾避難。不過在八點十六分時，日本政府再次透過Em-Net訂正指出，經過情報確認，該枚飛彈沒有落在北海道及其周邊的可能性。

請繼續往下閱讀...

根據南韓韓聯社報導，這枚飛彈飛行約一千公里後落入朝鮮半島東部海域，推算射程約為五千公里，屬於遠程彈道飛彈（IRBM），並非射程達一萬公里以上的洲際彈道飛彈（ICBM）。南韓軍方研判，北韓可能首度使用固體燃料發射飛彈。這種飛彈具有容易貯存和運輸、更穩定與可以更快完成發射準備的優點，因此更難以偵測與遭到先制攻擊摧毀。

雖然是虛驚一場，不過日本在野黨批評J-Alert的發布缺乏確實性及信賴，將會變成「狼來了」。

日本首相岸田文雄表示，以J-Alert的功用來看，從優先考慮人民安全的角度發布警報，政府這次的發布判斷並無不妥。自衛隊統合幕僚長吉田圭秀表示，北韓發射飛彈本就違反聯合國安理會決議，無論預測的掉落地點如何，都是一種威脅。

北海道首府札幌市的通勤族在地鐵站觀看列車暫時停駛通知。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法