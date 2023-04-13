假面反制裁？ 塞爾維亞爆暗中援烏

據信來自美國政府的外洩文件顯示，美國情報分析家認為，北韓今年二月初的閱兵式展示數量空前的洲際彈道飛彈（ICBM）級發射器，「很可能搭載非作戰系統」，誇大其ICBM對美國構成的威脅。（法新社檔案照）

2023/04/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國軍事機密情報外洩事件日益擴大，揭露身為歐洲唯一拒絕制裁俄羅斯入侵烏克蘭的塞爾維亞，疑似表裡不一，竟私下同意或已經對烏克蘭輸送武器等軍事援助。塞國則駁斥此說，反控是有人企圖將塞國拖入烏俄衝突。

這批迄今無法獨立證實其真偽、也不清楚其來源的美國軍事機密，出自外洩的五角大廈文件中有關歐洲對烏俄衝突的回應。文件中以圖表臚列卅八個歐洲政府對烏國要求軍事援助的立場，顯示塞爾維亞雖拒絕培訓烏軍，但承諾提供或已提供致命援助（武器）給烏國，以及塞國有政治意願與軍事能力日後提供武器給烏克蘭。

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該文件被標註「機密」與「不得對外國情報部門與軍隊透露」（NOFORN），日期為三月二日，蓋有美國參謀首長聯席會議辦公室的戳印。

塞國國防部長佛契維奇十二日發表聲明，駁斥前述內容「不是真的」，堅稱塞國並未也不會賣武器給烏國、俄國以及烏俄衝突周邊國家。佛契維奇還說，塞國製武器與大砲有可能「神奇地出現」於烏俄衝突中，但「這跟塞爾維亞絕對無關」，並暗示這類轉售行為不尊重國際規範、契約條款與商業慣例，「顯然有人想把塞爾維亞拖進這場衝突」。

塞爾維亞總統武契奇政府宣稱在烏俄戰爭中保持中立，但塞國在歷史、經濟與文化上和俄國的關聯甚深。華府智庫「詹姆士敦基金會」東歐問題專家布加伊斯基指出，若前述內容屬實，可能是武契奇對莫斯科表裡不一，或是在軍援烏克蘭上遭華府強力施壓。

另一方面，這批機密文件也提到北韓，指稱北韓今年二月八日閱兵展示十一枚最大型洲際彈道飛彈「火星-17」，但這些飛彈「很可能搭載非作戰系統」，「目的可能是要向美國展示核武威脅趨於成熟」。文件還稱，由於「測試障礙與資源短缺」，北韓可能到明年仍無法全面武裝這些可攻擊美國的飛彈。

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