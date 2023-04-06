日本海上自衛隊最高將領、海上幕僚監部海上幕僚長酒井良日前前往澳洲訪問，對於澳洲透過「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）獲得核動力潛艦，是「極度正面的發展」，海上自衛隊將尋求與澳洲深化合作。（取自產經新聞）

2023/04/06 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上週以日本海上自衛隊最高將領身分，前往澳洲進行六天訪問的日本防衛省海上幕僚監部海上幕僚長酒井良，四日在東京向媒體宣布，澳洲透過一年半前和英國、美國成立的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）獲得核動力潛艦，是「極度正面的發展」，海上自衛隊將尋求與澳洲深化合作。

相當於日本海軍司令的酒井良，此行訪問位於西澳州首府伯斯、面對印度洋的斯特林海軍基地，也親眼見證AUKUS進行中的核潛艦計畫，及就澳洲努力的方向與關切等議題，與潛艦司令廣泛交流。日本經濟新聞五日報導，伯斯未來可能成為印度─太平洋地區最具戰略意義的樞紐之一。

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隨著中國擴張海洋軍力，防務夥伴關係仍處於起步階段的日澳兩國，一致尋求印太權力平衡，酒井良此次出訪可謂防務關係進一步深化。在被問到如何與AUKUS核潛艦合作，酒井強調，美、日、澳、英討論角色分工，並就確保區域穩定進行合作。美國智庫「卡內基國際和平基金會」印太安全資深研究員湯森德（Ashley Townshend）指出，日澳分工除了美國參與，和中國衝突日深的印度也終將加入。

與此同時，日本外務大臣林芳正五日在比利時布魯塞爾召開的北大西洋公約組織（NATO）外交部長會議上發表演說，強調為了維持和強化基於法治、自由開放的國際秩序，日本將與NATO攜手合作。林芳正表示，將推進彙總日本與NATO重點合作領域的「個別夥伴合作計畫」（IPCP）修改作業，在網路、太空和新興技術領域也將大幅加強合作。

這是林芳正繼去年之後第二次出席NATO外長會議，受邀的其他亞太國家還包括南韓、澳洲和紐西蘭。

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