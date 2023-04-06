馬克宏訪中 法議員聯名投書挺台

法國總統馬克宏五日展開為期三天的中國訪問行程，預計六日與同時間訪中的歐盟執委會主席馮德萊恩，一起和中國國家主席習近平會面。他抵達後的首場演說，就警告中國不要支持俄羅斯侵略烏克蘭的行動，否則就是共犯。（法新社）

2023/04/06 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國總統馬克宏五日展開為期三天的中國訪問行程，預計六日與同時間訪中的歐盟執委會主席馮德萊恩，一起和中國國家主席習近平會面。他抵達後的首場演說，就警告中國不要支持俄羅斯侵略烏克蘭的行動，否則就是共犯；但他也駁斥西方與中國緊張升高，陷入「無法擺脫的螺旋」看法，表明反對與中國「脫鉤」。

在馬克宏訪中前夕，一群法國跨黨派國會議員聯名投書「世界報」，呼籲馬克宏要讓北京知道，侵犯台灣不會被容忍。四名國會兩院跨黨派議員和「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員呼籲，馬克宏和馮德萊恩此行訪中，「勿軟弱或沉默」，應該在中國對台野心，干涉、侵犯香港等問題上，「傳達清楚且堅定的訊息」。

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不會容忍侵台 籲馬克宏強硬

投書說，中國企圖「統一」台灣日益令人憂心，甚至將台灣總統蔡英文與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會面視為雙重挑釁，鑑於三年來香港的狀況彰顯中國擴張野心，「若國際社會不預先反應，今日香港情況，明天就可能在台灣重演」，聲討、譴責對香港人權的侵害，不僅是為了支持受害者，更是要讓北京知道，「在香港令人無法接受的行為，在台灣也不會被接受」。

這是馬克宏四年來首次訪問中國，烏克蘭是首要議題之一，他和其他歐洲領袖希望預防北京跨越西方「紅線」︰軍援莫斯科。法總統辦公室官員透露，馬克宏與習近平會面時會「立場堅定」。

馬克宏五日下午抵達北京後，出席法國大使館舉辦的法國僑民座談會。他針對烏克蘭戰爭表示，中國二月提出的烏克蘭和平路線圖，儘管法國並不完全認同，但這套方案「展現有意願致力於解決這場衝突」；由於中國與俄羅斯關係密切，在烏克蘭和平與穩定的共同責任上，「能扮演重要角色」，希望中國能「參與對烏克蘭人民有用處的倡議」，也因此「與中國對話不可或缺」，「不能讓俄國有和中國對話的獨家權力」。

被問到西方擔心北京或許在考慮軍援莫斯科，他警告，這麼做就是共犯，「任何人協助侵略者，都會是觸犯國際法的共犯」，「一場久拖的戰爭不符合中國的利益」。

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