日軍事支援抗中 首波4國受惠

日本政府五日公布對開發中國家的軍事支援制度「政府安全保障能力強化支援」（OSA），將向菲律賓等共享法治和價值觀的同志國家軍隊，提供防衛裝備品等支援，以提高友軍對抗中國的能力。圖為菲律賓總統小馬可仕（左）今年二月訪問日本，與日本首相岸田文雄舉行會談。（法新社檔案照）

2023/04/06 05:30

編列4.7億 提升友軍抗中能力

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕為了向國際社會展現維護國際秩序的決心，日本政府五日公布對開發中國家的軍事支援制度「政府安全保障能力強化支援」（OSA）。有別於既有非軍事支援性質的「政府開發援助」（ODA），OSA將向共享法治和價值觀的同志國家軍隊提供防衛裝備品等支援，以提高友軍對抗中國的能力，今年度已編列廿億圓（約四．七億台幣）預算，第一波支援對象將包括菲律賓、馬來西亞、孟加拉和斐濟等國。

包括菲國、大馬、孟加拉與斐濟

OSA可能提供警戒監視用雷達給菲律賓。菲國甫於三日公布可供美軍使用的四處新據點，其中卡加延省（Cagayan）的卡米洛．奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias）距離台灣僅約四百公里。讀賣新聞報導，菲國在南海面臨中國企圖片面改變現狀的威脅，透過提供雷達可改善菲軍的能力，以維護周邊海域秩序。

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日本政府在去年底修訂的國家安全保障戰略，提出對同志國軍隊支援的新制度，經過國家安全保障會議（NSC）九大臣會議敲定，五日公布新制度名稱為「政府安全保障能力強化支援」（OSA）及運用方針。

日本政府將OSA定位為實現「自由開放印度太平洋」構想的重要政策。政府發言人、官房長官松野博一在記者會表示，為了改善日本的安全保障環境，將透過OSA的運用以提高同志國家的嚇阻力。日本共同社也指出，考慮到在東海和南海加強軍事活動的中國，此舉旨在直接支援東南亞等開發中國家的軍隊，以提升嚇阻力。

與政府開發援助交互運用 抗中禦俄

OSA也對開發中國家提供無償資金援助，但與既有的ODA最大不同之處，在於ODA限定為非軍事用途，OSA則是對他國軍隊提供支援，而且支援對象以共享法治與價值觀的同志國為主。

讀賣新聞指出，日本政府今後將透過ODA和OSA的交互運用，擴大同志國家網絡，以對抗擴張霸權的中國和俄羅斯。綜合日本媒體報導，OSA的支援對象限定為不直接參與國際紛爭的領域，例如領海及領空警戒監視、以應對災害及搜救等人道主義目的，以及強化聯合國維和行動（PKO）的能力。

OSA提供的裝備也限定為「防衛裝備轉移三原則」規定的範圍內，可能包括通信衛星系統和無線系統、雷達等。為確保透明度，擬依個案與對象國家簽署協議，規定需進行資訊公開、禁止用於其他目的等。

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