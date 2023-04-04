聖彼得堡爆炸1死32傷 挺俄部落客喪命

俄國當局已逮捕廿六歲女嫌犯崔歐波娃。（法新社）

2023/04/04 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯第二大城聖彼得堡一家原屬傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）所有的咖啡館，二日傍晚發生爆炸，導致一人喪生、卅二人受傷，十人傷勢嚴重，死者為俄國知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）。當局已逮捕一名廿六歲女性嫌犯，並指控烏克蘭為幕後黑手，但基輔和華府智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，不排除是俄國內部勢力涉案。

據報導，塔塔爾斯基當時在聖彼得堡歷史核心區的尼瓦河（Neva River）河畔一間咖啡館，正在主持一場座談會。一名女子遞給他一個箱子，裡面裝著一座他的半身雕像做為禮物。塔塔爾斯基將雕像放在附近的桌上，接著就發生爆炸。據稱雕像裡面藏有微型爆炸裝置，TNT炸藥量超過兩百公克。俄國國家調查委員會表示，涉案的聖彼得堡居民崔歐波娃（Darya Tryopova）已遭拘捕；她先前曾因參加反戰集會而遭到拘留。

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死者加入烏東親俄民兵 力挺俄入侵

塔塔爾斯基真名為佛明（Maxim Fomin），他在二○一四年加入烏東親俄民兵組織，並成為戰地記者和部落客，被視為激進主戰派，力挺克里姆林宮入侵烏克蘭，憑藉激進言論在社群平台Telegram吸引超過五十六萬人關注。本案似乎是在俄國境內第二起與烏克蘭戰爭有密切關聯的人物遭到暗殺事件，調查委員會已朝謀殺方向展開調查。

俄羅斯反恐委員會三日指控，本案是由烏克蘭國安機構策劃，並獲得與俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）有關的「特務」協助。烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則推文表示，塔塔爾斯基炸死案是俄羅斯內部鬥爭，「罐子裡的蜘蛛正在自相殘殺」，俄國國內恐怖主義遲早會成為內部政治鬥爭工具。

ISW則研判，塔塔爾斯基一案可能旨在警告普里格津，是俄國內鬥升級的一環。普里格津近來高調質疑克里姆林宮有關烏戰的主要宣傳論點，甚至模糊暗示有意成為總統普廷的接班人。

俄羅斯知名軍事部落客塔塔爾斯基二日在聖彼得堡遇害身亡。（法新社）

調查人員在被炸得滿目瘡痍的咖啡館內蒐證。（路透）

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