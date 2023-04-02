推特違規推播中國大外宣

電腦鍵盤和「推特」公司標誌示意圖。（路透檔案照）

2023/04/02 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據「美國之音」一日報導，美國富豪馬斯克的社群媒體公司「推特」近來取消了一系列針對中國官媒帳號影響力的限制措施，開始向用戶推廣這些中國大外宣帳號和推文，明顯違反推特自己的政策。

美國之音指出，一些推特用戶如丹麥智庫「思考中國」總經理魏凱，以及曾在新華社工作、目前是中國官媒批評者的海恩斯都說，最近在推特「為你推薦」標籤頁上，發現標記為「中國官方附屬媒體」帳號所發推文。「為你推薦」是推特根據其演算法推薦用戶可能感興趣的內容，大部分來自於用戶已追蹤的帳號。但用戶說，許多推文是來自他們並未追蹤的中國官媒帳號。

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報導指出，這些例子顯示「推特似乎正違背自己制定的官媒政策。」推特現行政策明定，「推特不會向用戶推薦或放大貼有國家附屬媒體標籤的帳號以及這些帳號的推文」。

推特最早在二○二○年開始標註各國官媒，但只針對缺乏獨立性的政府資助媒體，因此美國之音、英國廣播公司（BBC）等媒體帳號沒被標示。此政策實施後，推特也將這些官媒帳號和推文排除在搜尋結果之外。

不過，美國之音測試發現，推特搜尋結果不再排除中國官媒帳號推文，以關鍵字「蔡英文」和「美國 中國」搜尋，結果「熱門」推文出現中國官媒批評蔡英文訪美和連結到反美文章的推文。美國智庫「德國馬歇爾基金會」分析師蘇拉說，「很明顯，馬斯克鼓勵用戶為身份認證付費，官媒和外交官帳號，不論是中、俄，很可能和其他選擇付費的帳號一樣被推廣。」美國之音指出，推特也取消了對俄羅斯官媒的限制措施。

美國之音透過電郵詢問推特，但「只收到了一個『大便』的表情做為回覆」。馬斯克曾上月發推文，指日後推特會用此表情符號自動回覆郵件。

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