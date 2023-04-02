密利：持續強化台灣防衛 以防萬一

美國參謀首長聯席會議主席密利（圖中）認為，俄國已在戰略、戰術和行動上吞敗，但烏克蘭仍不太可能在今年內驅逐所有俄軍。（美聯社）

2023/04/02 05:30

美中開戰討論過熱 應儘快支援台灣軍備

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國參謀首長聯席會議主席密利三月卅一日在軍事新聞網站《國防一號》（Defense One）訪問中指出，俄羅斯已在戰略、戰術和行動上吞敗，但烏克蘭仍不太可能在今年內驅逐所有俄軍。另外，密利認為有關美中開戰的討論已「過熱」，應避免反被這些言論煽動，惟仍應持續支援台灣武器，強化台灣的防衛能力，以防萬一。

俄軍戰術吞敗 但烏軍難全面驅逐

密利指出，俄國早在戰略和行動上敗北，現在也在戰術上失敗，但鑑於仍有數十萬名俄軍待在烏國境內，烏軍不太可能在今年內將其全數驅逐，「這是非常、非常困難的軍事任務」。在被問及美國是否打算援烏長程飛彈「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）時，密利稱目前不打算這麼做，且美國的ATACMS庫存相對少，必須先確保自己擁有足夠數量。

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密利另提到，烏克蘭衝突已凸顯在戰時「傳統武器消耗速度極快」的情況，若朝鮮半島或美中、美俄爆發戰火，武器消耗率會破表」。因此，美軍正評估應對未來潛在衝突所需的武器種類和數量，而美國國防產業可能也需要花費數年才能回補庫存，並提高生產量。

一名美國前資深外交官員則坦言，拜登政府不願提供ATACMS是害怕衝突升高，尤其是美國承認「克里米亞是烏克蘭領土」，這對烏方來說就等同合法打擊目標。

密利另表示，他和國防部長奧斯汀日前在國會表示，中俄威脅「並非迫在眉睫或無法避免」，目的是緩和氣氛，因為現在有太多關於中國的言論，可能會讓人以為美中瀕臨開戰，應避免局勢被這類言論煽動，改採老羅斯福總統的作法，亦即「溫言在口，大棒在手，故而致遠」。

台灣具防守優勢 共軍缺實戰經驗

不過，密利重申，美國應儘快支援台灣軍備，因為距離中國國家主席習近平下令人民解放軍建立犯台能力僅剩四年。他強調，嚇阻的本質之一是確保敵人清楚知道侵略代價勝過利益，他也提到，台灣在防守上有優勢，加上共軍欠缺實戰經驗，都會讓中國征服台灣不太可能成真。密利表示，美國有義務確保自身具備強大到不可思議的軍事實力，而且也得讓中國相信，美國會在必要時動用這種能力。

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