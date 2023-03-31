芬蘭入北約 就剩土耳其國會表決

土耳其國會卅日就芬蘭加入北大西洋公約組織進行表決，預料將剷除芬蘭入約的最後一道障礙。圖為芬蘭總統尼尼斯托廿三日在首都赫爾辛基簽署國會通過加入北約的北約法。（歐新社）

2023/03/31 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕土耳其國會卅日就是否同意芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）進行表決，由於土國總統艾多根稍早已結束歷時數月的談判並對芬蘭入約表達祝福，再加上艾多根能透過與右翼政黨結盟來控制國會，以及在野黨國會議員也支持芬蘭入約，土國國會批准芬蘭成為第卅一個北約成員國已成定局，這對曾揚言力阻北約東擴的俄羅斯總統普廷而言，不啻是一大外交與戰略挫敗。

在匈牙利國會廿七日批准芬蘭的申請案後，土耳其成為芬蘭正式入約的最後一道關卡，土國國會的首肯意味與俄羅斯有長達一千三百公里邊界的芬蘭，就此結束過去數十年來秉持的軍事不結盟立場，成為以美國為首、圍堵俄羅斯為宗旨的北約組織一員。

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芬蘭與瑞典在去年二月俄羅斯入侵烏克蘭後申請加入北約，其申請案在同年六月的北約高峰會上被接受，但仍須獲得所有北約成員國國會的批准；土耳其與匈牙利對芬瑞入約多所抗拒，其中土國的理由是芬瑞支持被土國視為恐怖份子的團體。至於瑞典入約案也因庫德族分離主義者議題而在土耳其卡關，大多數分析家認為，土國國會可能要到今年五月大選後才就此表決。

匈牙利料六月同意瑞典入約

至於日前又公開表示不支持瑞典入約的匈牙利，預料會在六月十五日結束的本會期期間同意瑞典入約。針對匈國又口出反對之聲，瑞典外長比爾史特龍卅日表示，他不確定瑞典能否在七月北約高峰會之前入約。

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