訪中前夕 馮德萊恩重申台海和平重要性

歐盟執委會主席馮德萊恩卅日在布魯塞爾發表演說，指中國對外更獨斷，對內更壓迫。（法新社）

2023/03/31 05:30

〔編譯陳成良、記者楊丞彧／綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩卅日警告，中國對於烏克蘭戰爭的態度，將是當下決定歐盟對中國政策的關鍵。她再次強調台海和平穩定的重要性，也承認歐盟與中國脫鉤並不可行，但是必須分散對中國的風險，歐盟應該在高度敏感科技的貿易上建立清楚防線，避免被用於軍事用途或侵害人權。

馮德萊恩與法國總統馬克宏四月初將連袂前往中國訪問，她在布魯塞爾的演說中，概述了歐盟對中國立場，認為中國過去的改革開放時代正在結束，對外採取更強硬、更獨斷、尋求控制的立場，對內則更壓迫，中歐關係明顯在過去幾年變得更加疏遠和困難。她細數中國在南海、東海、中印邊界、新疆、立陶宛等地獨斷行為的例子，同時也強調台灣海峽和平及穩定的重要性，不容中國採取弱化亞洲穩定的行為。

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我外交部：感謝歐盟關切

對此，外交部昨回應，感謝歐盟關切台海和平穩定的重要性，並樂見歐盟最高領導階層以台灣在立陶宛設處為例，批判中國挾經貿力量對他國施加脅迫。

馮德萊恩發表演講之際，美國正加大對盟國的壓力，要求各國在台灣緊張局勢升高以及北京支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的此刻，對中國採取強硬態度。馮德萊恩試圖對中國採取與美國截然不同的路線，強調目標不是讓歐洲經濟與中國脫鉤，而是「去風險化」的過程。

慎防高度敏感技術外洩

在烏俄戰爭上，馮德萊恩認為，中國有責任推動「正義的和平」，在烏克蘭要求的俄國全面撤軍下，結束戰爭。她說︰「中國如何繼續與普廷的戰爭互動，會是歐盟 與中國關係接下來走向的決定性因素。」

繼美國採取措施限制中國從西方獲取尖端技術能力之後，馮德萊恩表示，歐盟執委會正在針對海外投資制定機制，將專注於少數敏感技術，以免外洩可能給國家安全帶來風險，該計畫將成為今年稍後發布的新經濟安全戰略的一部分。馮德萊恩認為，面對日益強硬的中國，歐盟更新其安全政策時，需為量子運算、AI等高度敏感科技開發出「新防禦工具」，為不能排除軍用或涉及人權的高度敏感技術貿易，明確界定投資或出口是否符合歐盟的安全利益。

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