烏軍反擊 摧毀俄佔區電力網

烏克蘭總統澤倫斯基在接受美聯社資深副總裁兼執行編輯培斯（Julie Pace）訪問時表示，已邀請中國國家主席習近平訪問烏克蘭。（美聯社）

2023/03/30 05:30

美支持設立特別國際法庭 對俄侵烏進行審判

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基廿八日接受美聯社專訪時指出，俄羅斯總統普廷在中國國家主席習近平結束訪問幾天後，無預警宣布將在白俄羅斯境內部署戰術核武，意味這次訪問對俄國不利。澤倫斯基並藉機公開向習近平喊話，邀請他前來訪問。

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澤倫斯基提到，在烏俄進入全面戰爭前曾與習近平有過接觸，但在這一年多期間沒有，「準備好在這裡見他」。但中國外交部發言人毛寧廿九日對此表示「沒有可以提供的信息」。

習訪俄後，並未宣布向俄提供武器或彈藥，反而是普廷在習近平結束訪問幾天後，無預警宣布將在白俄境內部署戰術型核武。澤倫斯基稱，「這意味著這次訪問對俄羅斯不利」，推測普廷此舉的真正目的是想轉移各界的注意力，避免他沒有從北京獲得任何保證的情形，引起關注。

澤倫斯基還警告，除非烏軍打贏東部城市巴赫姆特保衛戰，否則俄羅斯就能開始為要求基輔「做出不可接受妥協的協議」營造國際支持。但他也很清楚，烏克蘭的成功很大程度上是歸功於一波又一波的國際軍援，特別是來自美國與西歐國家的援助。

戰況方面，廿八日傳出烏軍以長程火力襲擊俄軍佔領區城鎮梅利托波爾一個鐵路機廠，並摧毀當地電力網。路透報導，這座城市位於「海馬斯」火箭彈射程的最邊緣，但據說落在烏軍正在部署的新型武器射程範圍內，包括空射的「聯合定向攻擊炸彈」（JDAM），以及美國承諾的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB）。此外，俄國國防部廿八日宣布，開始進行戰略飛彈部隊大規模演習，將動員RS-24「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈與數千名士兵參演。

法國會下院通過決議

認烏克蘭大饑荒為「種族滅絕」

另一方面，美國廿八日支持設立專門用於審判俄羅斯侵略烏克蘭的特別國際法庭，推動自二次世界大戰結束以來首次起訴這類罪行的舉措。這一特別法庭可能會繼國際刑事法院（ICC）之後，對普廷提出新的戰爭罪指控。法國國會下院國民議會同日也通過決議，指稱一九三○年代初在前蘇聯時期造成數百萬烏克蘭人死亡的烏克蘭大饑荒為「種族滅絕」，澤倫斯基對此表示感謝。

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