日第一夫人 4月單獨訪美

圖為美國總統拜登（中）去年5月訪日時，裕子曾在八芳園舉行的非正式晚宴中親自點茶款待，讓拜登相當感動。（路透檔案照）

2023/03/30 05:30

夫人牌外交出擊

〔駐日特派員林翠儀／東京廿九日報導〕日本首相岸田文雄的妻子岸田裕子，應美國總統夫人吉兒．拜登（Jill Biden）之邀，預定四月中旬單獨訪問美國。第一夫人單獨訪美，在日本可說是極為罕見。

岸田在本月廿一日利用訪問印度的機會閃電走訪烏克蘭，由於與中國國家主席習近平訪問俄羅斯的時間重疊，受到國際高度重視，成功的外交出擊也讓他的支持度大幅攀升。在五月七大工業國集團（G7）廣島峰會揭幕前，岸田裕子單獨出訪美國，「夫人牌」外交出擊也備受矚目。

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多家日本媒體報導，岸田今年一月訪美時，吉兒因為剛動過手術，無法陪同拜登會客，日方客隨主便，也未安排裕子夫人同行。為強調美日關係緊密，美方邀請裕子訪美，將安排與吉兒會面；倘若時機恰當，美方也將安排裕子與拜登會面。

現年五十八歲的裕子畢業於東京女子大學，英語流利，過去岸田在擔任外務大臣時，曾多次參與駐外使節的夫人聚會。二○一六年G7外交部長會議在廣島舉行時，裕子也以外相夫人身分，招待各國外長夫人參觀廣島和平紀念公園。

拜登去年五月訪日時，裕子也曾在八芳園舉行的非正式晚宴中親自點茶款待，讓拜登相當感動。本月中旬南韓總統尹錫悅訪日，裕子負責接待南韓第一夫人金建希，兩人一起製作日本和果子與南韓傳統甜點，並共享抹茶。

裕子大學畢業後在馬自達擔任副社長秘書，一九八八年與岸田相親結婚，岸田自稱是「愛妻家」，最愛裕子煎的廣島燒。岸田擔任首相後，原本奔走於廣島和東京眾議員會館的裕子，決定和岸田一起搬進有鬧鬼傳說的首相公邸，以專心照料丈夫，當時也在日本引起話題。

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