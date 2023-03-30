民主峰會登場 美砸215億阻民主倒退

美國總統拜登舉辦的第二屆民主峰會廿九日登場，共有一二○個國家、公民社會團體和科技公司與會。圖為美國國務卿布林肯廿八日在國務院針對婦女地位致詞，此為民主峰會活動的一環。（法新社）

2023/03/30 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登廿九日為第二屆線上「民主峰會」（Summit for Democracy）揭幕，敦促各民主國家在面對俄羅斯與中國時團結一致，並承諾斥資近七億美元（約二一五億台幣）阻止全球民主倒退，以及打造一個反監視科技的聯盟。

籌組反監視科技聯盟

在經歷美國前總統川普執政與國會山莊遭暴民攻擊後，拜登藉由主辦民主峰會來重拾美國的國際信譽，今年為第二屆，共一二一位領袖受邀參加歷時兩天的會議。多家媒體報導，民主峰會擴大規模是為了與中國和俄羅斯最近展示的「聯盟秀」形成對比，亦即制衡中俄代表的威權體制聯手打造世界「新秩序」。

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民主峰會擴大規模 制衡中俄打造「新秩序」

美國行政部門資深官員說，拜登將力圖說服眾人，去年爆發的烏戰清楚顯示，以法治為基礎的民主政府，仍然是促進和平繁榮的最佳之道。

美國繼在首屆民主峰會上提供四．二四億美元挹注全球民主後，拜登廿九日透過發表更正式談話，宣布撥款六．九億美元於促進海外民主，用於支持舉行自由選舉、推動獨立媒體，以及加強反貪腐行動等的計畫。此外，拜登政府還將宣布和約十個夥伴共同打擊濫用與擴散間諜軟體。美國擔心，間諜軟體已隨著中國科技影響力增加而淪為其成長工具。

鑑於首屆民主峰會曾被批評太過聚焦於美國，本屆峰會主辦國除美國，還有來自各大洲的代表，包括南韓、尚比亞、哥斯大黎加與荷蘭等，其中將接棒主辦第三屆峰會的南韓總統尹錫悅直言，民主正遭受攻擊，「我們必須展開振興民主的新旅程」。聯合國秘書長古特瑞斯也警告，世界正在經歷一場「劇變」，民主價值觀正「受到攻擊」，愈來愈多專制統治，但歷史一再顯示，專制領導無法保障穩定，反而會催化混亂與衝突。

儘管被批評專制，但以色列總理納坦雅胡及印度總理莫迪仍受邀與會，而執政多年的土耳其總統艾多根，以及直言批評自由價值的匈牙利總理奧班等領袖，則被拒於門外。美國將中國視為自由國際秩序的唯一長期對手，並邀請台灣與會。

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