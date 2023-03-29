轉PO羊村繪本網址 港男被控煽動判5月

羊村繪本。（美聯社檔案照）

2023/03/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府持續限縮香港的新聞言論自由，對待異議人士一再「以言入罪」，如今又有港人因轉載「煽動刊物」網址，並藉中國「白紙運動」呼籲港人抗爭，被判刑五個月。

籲港人上街抗爭 收押80天後認罪

據港媒報導，現年廿四歲的被告王浩鏘為中文大學前學生會成員，被控自去年八月至今年一月五日期間，在社交平台轉載「羊村繪本」系列下載網址，並發文評論中國各地發生的「白紙運動」，呼籲港人上街抗爭，更配上「Catch me if you can」（有本事就來抓我）留言字句，被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，遭收押逾八十天後，廿七日在西九龍裁判法院認罪。

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王浩鏘一案是「羊村繪本」去年經法庭審訊，並被任認定是煽動刊物後，首次有人因轉載相關刊物的下載連結，而被拘控的案件。去年九月間，香港言語治療師總工會出版的「羊村十二勇士」、「羊村守衛者」以及「羊村清道夫」，被指以兒童繪本包裝政治宣傳，該總工會五名成員「發佈煽動刊物罪」成立，全遭判刑一年七個月。

在王浩鏘遭判刑前，香港國安處十四日逮捕了兩名分別卅八歲及五十歲男子，涉嫌持有煽動刊物。據悉，涉及刊物正是「羊村繪本」。

裁判法院主任法官羅德泉判刑時指，被告透過「白紙示威」借題發揮，對部分人而言，猶如埋下「計時炸彈」，而被告更是連續四個月在網路發文，顯見其行為有延續性，容易引起「一唱一和」般迴響，故雖同意被告不算精心計劃，也沒有渲染暴力，犯案情節不屬最嚴重，決定以七‧五個月為量刑起點，扣減認罪刑期後，判刑五個月。以此計算，被告可能尚須監禁少於一個月便可出獄。

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