反司改示威延燒 納坦雅胡擬暫緩審議

在多處示威地點，群眾與警察發生衝突，遭警察以水槍驅離。（美聯社）

2023/03/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡政府一月宣布司法改革計畫後，當地民眾示威不曾中斷，而國防部長葛朗特籲暫緩司改卻遭拔官後，更激起建國以來最大的抗爭潮，虛位總統赫佐格也表態應立即終止改革、展開對話。在法案廿七日即將於以色列國會進行最後審議之際，納坦雅胡漏夜與執政聯盟領袖商議，有意暫停法案審議。

以色列國會及政府 擴大司法系統控制權

由司法部長李文和國會「憲法、法律和司法委員會」主席羅斯曼發起的司改案，旨在賦予國會及政府更大的司法系統控制權，包括國會對最高法院判決不滿，可透過簡單多數推翻，及政府擁有更大的法官任命權，允許政府各部門撤除獨立法律顧問，自行任用法律顧問。改革內容被砲轟民主倒退，連美國總統拜登也告誡納坦雅胡，民主價值必須是美以關係的標誌。

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與納坦雅胡同屬「聯合黨」（Likud）的防長葛朗特，成為首位公開反對司改的閣員，指當前社會分裂已對國家安全構成立即性威脅，不料隔日即遭免職，引發各地民眾擴大示威。據報導，成千上萬民眾當天深夜佔領第二大城特拉維夫一座高速公路，還在路上焚燒雜物，高喊「以色列不是獨裁國家」、「向法西斯政府說不」等口號，而擁有八十萬成員的最大工會組織「以色列總工會」更宣布全面罷工，展開「國家癱瘓週」。

總工會宣布全面罷工 展開「國家癱瘓週」

據報導，大專院校、購物商場、麥當勞等餐廳皆宣布罷工，醫院暫停非緊急醫療，特拉維夫班古里昂機場出境航班無限期暫停，地方議會領袖也開始聚集在總理官邸前，準備開始絕食。不僅如此，以色列國內外交機構及駐外使館也加入罷工行列，僅提供緊急服務。在高速公路及納坦雅胡官邸等多處示威地點，警方出動鎮暴水槍等激烈手段驅退民眾，雙方爆發衝突，迫使總統赫佐格出面呼籲即刻停止司改立法程序。

據了解，納坦雅胡廿六日徹夜開會討論安全和法律問題，原本預計廿七日上午發表電視演說，宣布暫緩司改計畫，但隨著執政聯盟可能分裂的消息傳出，納坦雅胡延後發表聲明，先與各黨領袖晤談。「聯合黨」內某些成員及部會首長表示，會支持總理暫緩司改的決定，而原本揚言若暫緩將請辭的司法部長李文，也在廿七日改口會尊重總理。儘管如此，國家安全部長班吉維爾等強硬派盟友仍敦促納坦雅胡繼續推動司改。

以色列總理納坦雅胡開除公開反對司法改革的國防部長葛朗特後，民眾的憤怒達到巔峰，紛紛上街示威。（路透）

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