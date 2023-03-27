示威者須掛「狗牌」 港府只准鳥籠遊行

（美聯社）

2023/03/27 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕香港將軍澳都會駅業主委員會廿六日上午舉辦集會遊行，反對政府填海開發計畫，這是香港解除武漢肺炎疫情防控措施，以及實施「國安法」後的首場遊行，香港警方祭出參加者頸掛號碼牌、主辦單位全程拉起流動封鎖線等種種限制（見圖，美聯社）。前香港浸會大學政治及國際關係學系助理教授黃偉國批評，這場活動根本是「假民主、假遊行」，香港「回不去了」。

學者︰香港「回不去了」

綜合「明報」等港媒報導，港警在活動前對主辦單位發出「不反對通知書」，限制遊行規模最多一百人；參加者必須在頸部掛上獨立號碼牌，保證不違反國安法或宣揚煽動性言論，並遵守「禁蒙面法」，若無醫生證明不得配戴口罩。此外，港警規定主辦單位必須安排至少十名配戴臂章的糾察員，在活動期間拉起膠帶，區隔遊行人士和其他民眾。

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活動前一小時，多名員警出動警犬在起點附近戒備，另有十餘名身穿便衣或警民關係組背心的員警四處巡邏，在天橋高處觀察。

遊行期間，約八十名參與者手舉標語，沿途高呼「反對132區填海」、「反對興建水泥廠」、「我要清新空氣」、「要求政府聆聽民意」等口號。遊行結束後的集會，仍需在封鎖線內舉行，期間有員警阻止媒體靠近或進入封鎖線範圍，只能在封鎖線外拍攝，未能訪問遊行人士。

主辦單位原本希望遊行規模可達三百人，提交申請後與警方召開至少七次會議，最後雙方商定人數上限一百。遊行申請人之一、將軍澳民生關注組召集人陳展浚表示，警方就這次遊行提出嚴厲措施，但為了順利舉辦遊行讓居民表達意見，只能接受。

黃偉國向中央社表示，遊行示威是港人表達意見的合法權利，真正落實民主的地區不會對遊行示威施加類似限制，這次遊行主題很基本、正常，警方卻施加諸多限制、進行全天候監視，是「假民主、假遊行」，顯示香港已經無法回到從前。他批評，港府連民眾示威遊行的權利、表達意見的空間都要剝奪，「人民還會對政府改善生活環境抱持期望嗎？」，這種遊行方式可能成為香港抗議活動的「新常態」。

在此之前，其他抗議活動的申請，包括六月四日紀念一九八九年天安門廣場血腥鎮壓受難者的燭光守夜活動，都遭到拒絕，理由是與武肺疫情的社交距離限制有關。政治觀察家和西方外交官員正密切關注，當局是否會允許香港恢復六月四日和七月一日的大型示威活動，這些活動曾是香港「一國兩制」的支柱之一。

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