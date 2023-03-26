駐敘美軍接連遇襲 淡出中東生波

在敘利亞執行掃蕩伊斯蘭極端組織任務的美軍，三處基地廿三日以來連續遭到襲擊，幕後黑手為敘國境內親伊朗的民兵組織，引發美軍出動戰機轟炸報復，升高中東緊張局勢。圖為二○一八年部署在敘國北部曼比季的美軍。（路透檔案照）

2023/03/26 05:30

中俄趁機擴大中東影響力

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國駐敘利亞的三處軍事基地廿三日以來接連遇襲，美方指控背後黑手為伊朗支持的民兵組織，隨後展開報復空襲。正在加拿大訪問的總統拜登廿四日警告伊朗，強調美國不尋求與伊朗衝突，但準備好採取強有力行動保護國民，不會善罷甘休。華爾街日報廿五日分析，在美軍逐步淡出中東之際，地緣政治對手中國和俄羅斯趁機擴大影響力，已為華府帶來新一輪挑戰。

美軍在敘利亞東北部哈沙卡附近一處基地，廿三日遭無人機攻擊，造成美軍承包商一死一傷及五名美軍受傷。國防部長奧斯汀表示，攻擊由伊朗製神風無人機發起，美軍在總統拜登授權下，派出兩架F-15E戰機，對「伊斯蘭革命衛隊」相關民兵組織用於儲放車輛和航空設備的兩個設施發動精準空襲。據稱十九人在這次行動喪命。

請繼續往下閱讀...

數小時後，美軍中央司令部表示，美軍和聯軍在敘國東北部的綠村基地遭受十枚火箭彈攻擊，基地和人員都未受損傷，但五公里外一處民宅遭擊中，四人輕傷。美軍在敘國東北部的康菲基地也被火箭彈襲擊，一名美軍受傷。

考驗美國對該區的安全承諾

伊朗和俄羅斯是敘利亞阿塞德政權的最大後盾，親伊朗的民兵組織把持敘國首都周遭、東部、南部和北部大片區域。華爾街日報指出，這一連串不尋常的攻擊事件，正好發生在中國斡旋沙烏地阿拉伯和伊朗恢復邦交，以及俄國協調沙國和敘利亞重建關係等事件之後。分析家認為，美國在中東的政治和軍事勢力依舊最強，但地緣政治結盟的轉變，讓美國尋求淡出中東、聚焦與中俄的大國競爭更形複雜。中俄在中東的影響力上升，以及美國與伊朗代理人持續性的衝突，考驗美國對該區的安全承諾。

重拾影響力 要靠軍事力量

美軍目前在敘利亞和伊拉克分別派駐九百名及兩千五百名官兵，作為對抗伊斯蘭教極端組織餘孽的部分力量。多年來，與伊朗為伍的武裝份子三不五時攻擊美軍，而美軍這次反擊已是拜登任內第四次，眾院外交委員會共和黨籍議員麥考爾等共和黨人直指拜登政府不夠強硬，「我們對伊朗的嚇阻力量毀了」。以色列「國家安全研究所」資深學者歐立翁不諱言，美國若想重拾政治影響力，就必須在中東施展更多軍事力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法