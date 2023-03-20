無視拘捕令 侵門踏戶！普廷「視察」馬立波

俄國總統普廷（右）十八日訪問俄軍佔領的烏克蘭東部港市馬立波，俄羅斯副總理庫斯諾林（Marat Khusnullin）陪同視察。（美聯社）

2023/03/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷十七日才被國際刑事法院（ICC）以觸犯戰爭罪發出拘捕令，十八日突然造訪遭俄國併吞的克里米亞，紀念當地「回歸」俄國九週年，稍後更前往俄軍佔領的烏克蘭東部港市馬立波（Mariupol）視察。這是普廷自去年二月揮軍入侵烏克蘭以來，首次訪問俄羅斯佔領的烏東頓巴斯地區，也是他距離前線最近的一次。

距前線最近一次 開車繞行市區

路透報導，普廷尚未針對ICC對他發出拘捕令一事公開表示看法，但觀察家認為，他高調前往俄羅斯聲稱擁有主權的烏克蘭領土視察，是一種蔑視之舉。儘管俄羅斯並非ICC成員國，克里姆林官也對普廷的拘捕令嗤之以鼻，但德國「時代週報」（Zeit Online）報導，倘若普廷踏上德國領土，德方將毫不猶豫地將他拘捕，落實ICC拘捕令。

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馬立波歷經數月血腥的圍城戰後，去年五月遭俄軍佔領。普廷搭乘直升機前往當地，親自駕車繞行市區街道後，還與當地居民交談。普廷十八日也親訪克里米亞，這也是自俄軍去年入侵烏克蘭以來，普廷首次訪問當地，並在莫斯科任命的當地行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）陪同下，參觀黑海港口城市塞凡堡（Sevastopol）。

俄國官媒俄新社（RIA Novosti）報導，在視察克里米亞與馬立波後，普廷十九日稍晚轉往位於馬立波以西約一八二公里的頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）俄軍指揮所，聽取俄軍參謀總長、對烏克蘭「特別軍事行動」最高指揮官吉拉西莫夫，以及副指揮官蘇洛維金的戰情報告。

烏東遭攻擊 控俄軍用集束炸彈

戰況方面，烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）十八日遭到俄軍攻擊，造成至少兩人死亡、十人受傷，市長岡察倫科 （Oleksandr Goncharenko）指控俄軍使用集束炸彈。集束炸彈會分散成數十個小型炸彈，造成大面積殺傷，且通常在衝突結束很久之後仍會構成威脅。

俄軍入侵烏克蘭一年多來，曾多次在戰場上使用白磷彈、鋁熱彈、集束炸彈等違禁武器，造成大量死傷。烏克蘭近來來也呼籲美國援助集束炸彈對抗俄軍，但美方遲未點頭。目前國際上有禁用集束彈藥公約，獲得大多數西方國家支持，但俄、烏和美國、中國均未簽署。

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