郭文貴涉詐10億美元被捕 共犯在逃

流亡美國的中國富商、反中網紅郭文貴，十五日因涉嫌詐騙洗錢而遭到逮捕。（法新社檔案照）

2023/03/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕流亡美國並高舉反共旗幟、與美國前總統川普的資深政治顧問巴農關係密切的中國富商郭文貴，美東時間十五日一早在其紐約住處因涉嫌詐騙約十億美元遭到逮捕，被控挪用其反中活動支持者的資金自肥。郭文貴拒不認罪，而其共犯、英籍的余建明仍在逃。

美國司法部指控郭、余兩人涉嫌坑騙數十萬網路支持者，慫恿粉絲捐款或投資他控制的加密貨幣、媒體平台與旗下多間公司，包括加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」，以及巴農擔任公司董事、二○二○年時被質疑違法吸金而遭到調查的媒體公司GTV Media；郭、余將資金挪用於採購各種奢侈品，包括一艘遊艇、一棟面積超過一千四百坪的豪宅，以及一輛價值三五○萬美元的法拉利。

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起訴書顯示，郭被控欺詐、洗錢等十一項罪名，而檢方已扣押六．三四億美元的犯罪所得與資產，包括一輛藍寶堅尼。一名法庭官員十五日晚間指出，郭在初步逮捕聽審中拒不認罪，隨後遭收押。

流亡美國反共揭秘打響名號

郭文貴曾是中國地產大亨，二○一四年在北京的肅貪行動中逃離中國；郭在流亡美國期間憑藉在社群媒體上反共揭秘打響名號，頗受華人異議人士歡迎；北京當局指控郭文貴涉犯行賄、擄人勒贖與詐欺等罪，在美高調抗中只為洗白。

郭文貴究竟是真反中還是藉機詐騙，目前真相難明。長期觀察中國的經濟學家程致宇（Patrick Chovanec）發推文說，郭過去在中國時是與當局關係密切的地產開發商，但打從被控詐欺與逃離中國後，便自我塑造為英勇的反共鬥士，他究竟在玩什麼把戲，始終撲朔迷離。

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