預防台灣有事 日自衛隊今駐石垣島

為加強西南群島的離島防衛力，以備「台灣有事」之需，日本陸上自衛隊的反艦及防空飛彈部隊，16日正式進駐沖繩縣石垣島。這是自衛隊首次在石垣島設置據點。圖為進駐石垣島的03式中程防空飛彈。（取自日本陸上自衛隊網站）

2023/03/16 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕日本為加強西南群島的離島防衛力，以備「台灣有事」之需，陸上自衛隊的反艦及防空飛彈部隊，預定十六日正式進駐距離台灣僅約三二二公里的沖繩縣石垣島，規模將達五七○人。這是自衛隊首次在石垣島設置據點。

防衛西南群島 離台灣僅322公里

透過這次部署，過去被視為陸自「空白地帶」的西南主要離島，包括奄美大島、宮古島、石垣島及距離台灣最近的與那國島，均有陸自部隊進駐，除加強離島防衛，提高對中國的嚇阻力外，未來也將成為大規模災害發生時的活動據點。

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產經新聞報導，石垣駐屯地將部署飛彈部隊、高射砲部隊及警備部隊等，配備12式陸基反艦飛彈（SSM）和03式中程防空飛彈（中SAM）等，規模將達五七○人。

日本西南群島距離九州南方的大隅群島及日本最西的先島群島約一二○○公里，廣大的西南群島除了沖繩本島外，此前並未部署陸自基地。

報導指出，在中國擴張軍備的威脅下，日本提高警戒，防衛省二○一○年制定防衛大綱，明文表示將「重視自衛隊部署空白地帶的離島防衛」。據此，日本二○一六年三月在與那國島部署沿岸監視隊，一九年三月分別在鹿兒島縣奄美大島和沖繩縣宮古島部署陸基反艦及防空飛彈部隊。

據報導，防衛省官員強調，設立駐屯地並非終點，而是起點，為了在有事之際能夠確實發揮作用，希望能克服現有的課題。防衛省官員所指的課題，包括與沖繩縣府的合作關係，由於沖繩縣知事玉城丹尼對政府的防衛力整備計畫持反對態度，不希望因為自衛隊基地強化功能，而提高沖繩成為攻擊目標的風險。玉城背後的共產黨等「全沖繩」勢力也反對政府的方針，並發動阻撓行動。

不過，石垣島市長中山義隆對於自衛隊進駐表示歡迎，對縣府的不合作態度表示無法理解。

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