美國防情報局:中國已可打擊西太平洋基地

美國國防情報局稱中國在高超音速武器的研發上領先俄羅斯。圖為二〇一九年十月一日在閱兵中亮相的中國東風一百（DF-100）高超音速巡弋飛彈。（歐新社）

2023/03/12 05:30

中國高超音速武器研發超俄

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防情報局（DIA）官員十日表示，中國在高超音速（極音速、hypersonic）武器的研發上領先俄羅斯，以及可能已部署有能力攻打位於太平洋美軍基地的該型武器；此外，中國還尋求讓洲際彈道飛彈搭載高超音速滑翔彈頭。

支援建設與系統數量領先俄國

該局的分析部首席科學家弗雷斯特勒是在聯邦眾議院軍事委員會作證時，做上述表示。弗雷斯特勒指出，儘管中俄都進行過多次成功的高超音速武器測試以及可能已部署高超音速武器作戰系統，但中國在高超音速武器的支援基礎建設與系統數量上，領先俄國。

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弗雷斯特勒說，中國在過去的廿年通過密集重點投資、開發、測試與部署，大幅提升其傳統與核子高超音速飛彈之技術與能力的發展；中國航天空氣動力技術研究院宣稱至少有三個高超音速風洞FD-02、FD-03與FD-07，速度分別可達八、十與十二馬赫。根據美國國防情報局以及美國國會研究處蒐集到的資訊，中國有兩個高超音速武器研究基地與至少廿一個風洞，其中若干風洞可測試飛行速度高達廿一馬赫的飛行器。相較之下，美國國防部、能源部與航太總署的風洞數雖也超過二十個，但有十四個建於一九七○年代，已經過時。

東風17 射程一千六百公里

中國的高超音速武器，包括可搭載高超音速滑翔載具（HGV）、射程可達一千六百公里的東風十七（DF-17）中程彈道飛彈，搭載HGV的東風四十一（DF-41）洲際彈道飛彈、射程近兩千公里的滑翔飛行器DF-ZF，以及有核能力的「星空─二」火箭。弗雷斯特勒說，中國的東風十七射程至少一千英里（一千六百公里），能夠打擊到西太平洋的美軍基地。

至於俄羅斯的極音速武器則有飛行速度十馬赫、射程約兩千公里的「匕首」（Kinzhals）飛彈，飛行速度據稱可逾廿馬赫、射程超過一萬公里的「先鋒」（Avangard）滑翔載具，以及最高速度八馬赫、射程一千公里的「鋯石」（Zircon）飛彈。

攜帶高超音速「匕首」飛彈的俄羅斯空軍戰機。 （美聯社）

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