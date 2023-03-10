2023年世界自由報告／台灣自由度94分 中國9分

自由之家發佈「二○二三年世界自由報告」，指出中國仍是世界上最嚴重踐踏個人自由的國家之一，得分僅九分；台灣則獲得九十四分高分，在亞洲僅次於日本的九十六分。圖為中國和香港等地去年十一月爆發反對武漢肺炎清零封控政策的「白紙運動」。（美聯社檔案照）

2023/03/10 05:30

台灣全球17 亞洲僅次日本

〔編譯盧永山／綜合報導〕總部設於美國的倡議組織「自由之家」（Freedom House）九日公布「二○二三年世界自由報告」，指出全球二一○個國家和地區中，中國仍是世界上最嚴重踐踏個人自由的國家之一，得分僅九分；台灣則獲得九十四分高分，與二○二二年持平，繼續名列「自由」國家，在亞洲則僅次於日本的九十六分。4

25項自由指標 滿分100

世界自由報告根據廿五項自由指標，對每個國家和地區進行從○到四的評分，總分最高為一○○。今年北韓（三分）、土庫曼（二分）、敘利亞和南蘇丹（各一分）排名墊底。去年侵略烏克蘭的俄羅斯，今年的得分為十六分，比二二年下跌三分。北歐的挪威、瑞典和芬蘭均獲得一○○分滿分，並列第一。

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台政治權利38分 中國-2分

台灣今年獲得九十四分，包括在「政治權利」項目獲得三十八分（滿分四十分），「公民自由」項目獲得五十六分（滿分六十分），繼續被列為「自由」國家，與同樣拿到九十四分的冰島、愛沙尼亞、智利與德國，並列第十七名。

中國今年僅獲得九分，其中「政治權利」項目為負二分，「公民自由」項目得到十一分，與二○二二年相同，仍被列入「不自由」國家。

新聞自由惡化 17年來最糟

報告警告，隨著全球多國擴大對媒體的攻擊力道，二二年的新聞自由惡化程度是二○○五年以來最嚴重。在新聞自由方面得分最低的國家增加逾一倍，從十四個增至卅三個，原因是記者遭到起訴、新聞審查不斷加強，以及許多國家致力封鎖媒體管道。

報告指出，隨著中國國家主席習近平開啟前所未有的第三個任期，中國政府加強對網路和媒體的控制；中國實施近三年的武漢肺炎「清零」防疫政策，限制人民行動自由，還加強對公民的數位監控。

中國持續打壓宗教自由

此外，中國政府持續打壓宗教自由，凌虐新疆維吾爾族和其他主要是穆斯林的少數民族。儘管中國否認所有指控，但聯合國去年指出，北京當局在新疆的作為可能違反人道罪。報告共同作者格羅霍夫斯卡亞（Yana Gorokhovskaia）說，中國是實施強迫性種族變遷的廿一個國家和地區之一，包括強迫維吾爾兒童上只用漢語（普通話）進行教學的寄宿學校，以及強迫少數民族離開家園重新安置。

過去十七年裡，自由度下降的國家多於自由度增加的國家，但二二年差距最小，卅四個國家有所改善，卅五個國家有所下降。報告指出，這也是○五年以來出現下降的國家數量最少的一次。

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