美聯邦調查局長示警：中國藉TikTok操縱對台輿論

美國聯邦調查局局長瑞伊示警，中國可能利用TikTok操縱輿論風向，分化美國人對台海問題的看法。（法新社檔案照）

2023/03/10 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊八日示警，中國可透過短影音分享平台TikTok控制美國數百萬台設備的數據和軟體，還可影響對各種議題的論述；若中國入侵台灣，北京甚至可能利用TikTok操縱輿論風向，分化美國人對台海問題的看法，甚至連情報機構都可能忽略這款中資影音應用軟體的操縱手段。

分化美國人對台海問題的看法

美國聯邦參議院情報委員會舉行全球威脅聽證會，委員會副主席魯比歐在質詢瑞伊時，問及中國是否可以要求TikTok母公司北京字節跳動的合作，控制數百萬用戶數據時，瑞伊回答「是的」。

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魯比歐再追問中國是否可能利用TikTok推動自身論述，以分化美國民眾的看法，像是在入侵台灣時，確保美國民眾看到的影片大談為何台灣屬於中國，以及為何美國不應該干預時，瑞伊再次給予肯定答覆。

瑞伊表示，美國民眾需要了解到，對美國而言，私營與公共部門的區隔是神聖不可侵犯的，但這是一條在中共運作上不存在的線。他還提醒，若確有此類情況發生，也很難立即察覺跡象。「這是一項最終屬於中國政府控制範圍的工具，在我看來，這強烈引發了國家安全層面的擔憂」。

魯比歐︰美面臨重大國安威脅

魯比歐直指，TikTok是「地表上最有價值的監視工具之一」，可以收集我們的數據、操縱訊息、毒害心靈，並向數千萬民眾的思想灌輸垃圾，「這是美國面臨的重大國安威脅，是我們過去從未遇到過的」。

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