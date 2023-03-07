日韓和解有利抗中 美國按讚

南韓六日宣布一項第三方代償方案，希望藉此解決日本在二戰時期強迫勞動爭議。由於該方案不保證日本企業參與賠償，引發首爾大批民眾抗議，要求政府撤回方案。（路透）

2023/03/07 05:30

南韓宣布代償日佔時期強制徵工受害者

〔編譯林雨萱／綜合報導〕南韓和日本在慰安婦等強迫勞動問題上屢起爭端，兩國關係因此受到影響，美國則極力敦促日韓和解。南韓六日宣布一項第三方代為賠償方案，希望藉此解決日本在一九一○至四五年佔領朝鮮半島期間的強迫勞動爭議，促進美日韓三國對抗中國和北韓的合作。美國和日本都對此表示肯定，但仍在世的受害者都表態反對，要求南韓政府撤回這項方案。

南韓外交部長朴振六日公布第三方代償方案，表示政府徵求國內各界意見，並與日本政府談判後，決定由南韓行政安全部下屬日帝強制徵工受害者支援基金會出面，代為支付二○一八年判決案的賠償金及拖欠利息，支付款項將由民間自發捐贈等方法募集。此外，日韓政府還將成立資助兩國青年和留學生的「未來青年基金」，由南韓全國經濟人聯合會和日本經濟團體聯合會共同籌措及運作。

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受害者反對 要求南韓政府撤回

這項方案被南韓媒體稱為「半個解方」，並遭到部分受害者和反對黨抵制，批評南韓當局向東京屈服。對此，南韓外交部表示，這並非解決徵用工賠償問題的終點，而是開始。朴振也說，不應再忽視日韓關係惡化，為了國家和人民利益，需要結束惡性循環，期待日本做出真誠回應。

南韓最高法院二○一八年裁定，日本企業必須支付過去被強迫勞動的南韓民眾賠償金，雖然此後有十五名韓人贏得這類官司，但至今沒有人獲得賠償。據悉，首批賠償金將由浦項制鐵集團等受惠於韓日請求權協定的十六家韓企捐款支付。

日本首相岸田文雄對此表示歡迎，承諾將與南韓總統尹錫悅密切合作。該計畫不保證日本企業參與賠償，日本外務大臣林芳正說，日企若有意願仍可捐款，「這是讓日韓關係恢復良好的一步」。其中促成南韓政府達成此事的主因，是北韓構成的地緣政治威脅。

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