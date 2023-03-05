攸關國安 美將限制對中投資

美媒稱拜登政府計畫禁止美國投資中國的某些領域，包括恐對美國構成國安風險的人工智慧。（路透檔案照）

2023/03/05 05:30

限制美企在中投資晶片、量子計算及AI等先進科技

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報引用一份三日致呈國會議員的行政部門報告副本獨家披露，美國財政部與商務部正在準備一項可能禁止美國投資中國特定領域的新計畫，為拜登政府在全球兩大經濟強權在日益激烈的競爭中就保護美國科技優勢所採取的最新步驟。消息人士透露，預計遭到禁止投資的領域有先進半導體、量子計算與人工智慧。

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禁投資能提升對手國家軍力的領域

華爾街日報指出，該報告稱美國財政部與商務部正在考慮建立一套新的規範體系，以因應可能引發國安風險的美國在海外對先進技術的投資；報告中稱拜登政府可能會禁止某些投資，同時也可能會為未來的步驟收集有關其他投資的資訊。儘管該報告中並未具體指出哪些科技領域被視為有國安風險，但熟悉該投資限制計畫的知情人士說，預料新規定涵蓋在先進半導體、量子計算與某種形式的人工智慧等領域的私募股權與風險投資，都是能提升對手國家軍力的領域。

透過這些新規定，美國官員希望能防止美國投資人對能改善北京軍事決策之速度與正確性之中國企業，提供資金與專業技術，「以免美國資本與專才被用於威脅我國國安，同時免於美國投資人與企業承受過當負擔」。

該報告並未點名此投資限制新制是針對那些國家，但知情人士表示，預料拜登政府此舉主要是針對美國在中國的投資。財政部與商務部在報告表示，預計在近期敲定有關海外投資限制的政策，及預計向在下週公布的白宮預算中為此投資限制計劃尋求更多資源。

威脅國安 禁提供資金與專業技術

美國聯邦政府長年來都會審查對美國的外國投資，有時會透過跨部會的美國外來投資審查委員會（CFIUS）來阻止外資挹注敏感領域；而訂定規定限制美國對外的投資則是一項新舉，為拜登政府阻撓中國研發被美方認為恐構成國安風險之科技上的能力的一環。美國去年就先進半導體與晶片製造設備實施新的出口限制，其目的就在於減緩中國的軍事進展。

報導說，拜登政府已研擬數月，打算透過行政命令頒布投資限制新制，也與七大工業國集團（G7）盟邦磋商爭取支持。預料G7會在五月的一系列會議中，公開表達支持限制對中國投資。華爾街日報上月曾報導，全球最大的風險投資公司「紅杉資本」已經開始檢討其中國分公司考慮對中國科技公司進行的一些投資，以回應美國的國安疑慮。

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