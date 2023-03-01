烏東巴赫姆特戰況惡化 美再援烏12.5億美元

俄羅斯試圖拿下巴赫姆特市已逾半年，兩軍至今持續拉鋸中，當地2月27日空照圖顯示該市在轟炸破壞下滿目瘡痍。（法新社）

2023/03/01 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基二月廿七日坦承，烏軍在兩方拉鋸最久已逾半年的烏國東部頓內茨克州巴赫姆特市戰況「愈來愈艱難」，「可用來自保的一切東西不斷遭敵方摧毀」，但他讚揚堅守陣地的官兵是「真正的英雄」。美國財政部長葉倫同日突訪烏國首都基輔，重申美國總統拜登的援烏抗俄立場，並宣布額外轉移十二．五億美元供烏國政府使用。至於支持俄國侵烏的白俄羅斯，歐洲聯盟同日宣布延長制裁一年。

二○一四年在俄國支持下成立的頓內茨克人民共和國領導人普希林廿七日宣稱，通往巴赫姆特的所有道路都在親俄勢力「火力控制下」。烏克蘭地面部隊指揮官一級上將瑟爾斯基廿八日表示，巴赫姆特情勢極度緊張，瓦格納傭兵部隊正試圖包圍烏軍，烏軍一天擊退六十次攻勢。

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葉倫在基輔表示，最新這筆援助是美國對烏提供一波約一百億美元經濟援助的一部分，並強調無論多久，美國都站在烏克蘭這一邊。她廿七日接受專訪時特別點名中國，警告中國私下供應俄國軍火將招致「嚴重」後果。

俄國部分電台及電視頻道廿八日遭駭，誤通知民眾為即將來襲的飛彈避難，俄國一四年兼併的克里米亞為受影響地區之一，俄方指控烏方搞鬼。此外，俄羅斯國防部指控烏軍廿七日晚間發動兩起無人機攻擊，試圖破壞民生基礎設施，但都遭到俄軍擊落。莫斯科州州長伏洛比約夫廿八日也表示，一架無人機墜落在莫斯科東南方一座天然氣配氣站附近，顯然是攻擊失敗。

鑑於親俄的白俄羅斯總統盧卡申科持續打壓國內反對勢力並支持俄國侵烏，歐盟廿七日才把制裁延長到明年二月廿八日。盧卡申科廿八日抵達北京進行三天國是訪問，西方認為他將與中國領導人習近平討論如何軍事支持俄羅斯。

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