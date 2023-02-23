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    聊天機器人難審查 中國封殺ChatGPT

    中國監管機構已要求騰訊和阿里巴巴旗下螞蟻集團等大型科技公司，不得向公眾提供聊天機器人ChatGPT服務。（路透檔案照）

    中國監管機構已要求騰訊和阿里巴巴旗下螞蟻集團等大型科技公司，不得向公眾提供聊天機器人ChatGPT服務。（路透檔案照）

    2023/02/23 05:30

    〔編譯盧永山／綜合報導〕「日經亞洲」廿二日引述知情人士報導，中國監管機構已要求騰訊和阿里巴巴旗下螞蟻集團等大型科技公司，不得向公眾提供聊天機器人ChatGPT服務，因為由人工智慧（AI）驅動的ChatGPT，對使用者提問的回答未經審查，令北京當局愈來愈感到不安。

    禁騰訊、螞蟻集團等大企業提供服務

    騰訊和螞蟻集團已被告知，無論是直接或透過第三方，都不得在它們的平台提供ChatGPT服務；科技公司在推出類似ChatGPT的服務時，也必須向監管機構申報。

    微軟投資的新創公司OpenAI開發的ChatGPT，目前在中國並未正式上線，但一些網路用戶可透過虛擬私人網路（VPN）下載使用。騰訊旗下微信（WeChat）的第三方應用程式開發商，也推出數十種「小程式」，聲稱可提供ChatGPT服務。在監管壓力下，騰訊已經停止若干這類第三方服務，無論這些服務是否連結ChatGPT，或只是對ChatGPT的模仿。

    中國監管機構採取上述行動，是因為官方已表態強烈反對ChatGPT。官媒「中國日報」廿日在微博發文指出，聊天機器人「可能在散佈虛假訊息和為自身地緣政治利益而操縱全球論述方面，助美國政府一臂之力」。

    科技業對於中國政府的這類監管打壓並不意外。一名主要科技公司的主管表示：「我們從一開始就了解到，由於審查問題，ChatGPT絕不可能進入中國，中國需要自己版本的ChatGPT。」

    自ChatGPT風行科技界以來，騰訊、阿里巴巴和百度等中國科技巨擘，紛紛宣布開發類似ChatGPT服務的計畫，但它們在遣詞用字方面小心翼翼，強調其開發的服務只是類似ChatGPT，但並未結合ChatGPT功能。

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