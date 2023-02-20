國防院評析間諜氣球事件︰美中開啟「近太空」競爭

中國高空偵察氣球入侵美國領空，引發美中近半世紀以來最大外交緊張危機，智庫分析「間諜氣球」事件正標誌美中兩大強權在近太空領域競爭的開端。（美聯社）

2023/02/20 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國高空偵察氣球入侵美國領空，引發美、中隔空角力。我國國防部智庫國防院發布報告評析，這類氣球飛行於被稱為「近太空（Near Space）」平流層中，人類過去雖少涉足，但隨技術發展戰略地位日趨重要。未來中共「近太空」領域的發展，以及強權國家的競爭，需密切關注，「間諜氣球」事件亦正標誌美、中在近太空領域競爭的開端。

美國、加拿大本月起數度偵獲高空偵查氣球入侵領空的案例，美軍派出戰鬥機將其擊落，並引發美、中外交角力。美國國務卿布林肯日前與中共中央外事辦主任王毅會面後，接受媒體採訪表示，他當面向王毅提及，此事侵犯美方主權，也違反國際法，以後不能再發生。

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爭先發展近太空技術 各國視為國安高邊疆

另外，我國馬祖東引守軍於本月十六日拾獲空中飄落的不明物體與氣球殘體，經專業團隊分析，內部構造有天線、溫度及濕度感測元件、鋰電池等，並未有攝影、錄影及儲存裝置。而國軍持續運用聯合情監偵（情報、監視、偵察）手段，以複式偵監與識別方式，綿密掌握台海周邊動態。

對於美、中因氣球而起的角力，國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌撰文分析，介於傳統進氣式發動機的飛機飛行空域，以及太空船或衛星軌道之間的區域，屬於「近太空」領域，除了穿越大氣層火箭及實驗型高速飛行器外，過去人類很少涉足此領域。而越來越多國家開始發展「近太空」技術，將此視為國安新的「高邊疆」。

舒孝煌指出，「近太空」平台在情報、監視、偵察、通信中繼、預警與導航、電子戰方面，比航空平台和空間平台更具優勢，而共軍與民間已發表約一千篇「近太空」相關文獻，並發展相關載具，中共多所大學也都參與「近太空」的發展。未來中共此領域的發展及強權國家的競爭，需密切關注；中共「間諜氣球」事件，正標誌美、中在「近太空」領域競爭的開端。

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