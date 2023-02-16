白髮運動！中國大砍醫藥補貼 武漢大連爆示威潮

（擷取自李老師不是你老師推特影片）

2023/02/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕不滿中國湖北省武漢市人民政府將醫藥補貼金額大砍七成，繼八日多達上萬退休人士集結抗議後，武漢市十五日又爆發更大規模遊行示威。中國東北最大港市大連同日也有數千名退休長者聚集於該市人民廣場抗議，不畏當局「維穩」拘押或「穩控」在家，全中國各地「白髮運動」正串連遍地開花！

武漢抗議主場位在該市解放大道的漢口中山公園，上午傳出《國際歌》、《團結就是力量》等經典「革命歌曲」歌聲，偶爾伴隨「打倒反動政府！」怒吼。大批警力部署公園大門外，環伺穿冬裝、戴口罩的老人家，雙方一度推擠，幾位長者倒地，還傳警察抓走多人。中國網友爆料指出，抗議現場通訊信號受屏蔽，集會地點最近的地鐵「中山公園」站遭關閉；許多民眾突破小區封鎖，打算集合後沿著長江大橋遊行。在大連，社群媒體「推特」上的影片顯示，集會現場有人遭警察押送上大巴士。

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「美國之音」指出，此為中國各地去年十一月底反對武漢肺炎「動態清零」政策爆發「白紙革命」以來，中國民間最大規模抗爭行動。中國網友告訴美國之音，「為什麼武漢抗議聲勢這麼大？武漢第一個遭遇封城，滿城血淚；一夜解封，幾乎所有人都感染了，很多老人都去世了。他們大多認為剋扣醫療資金是要將老年人逼死，減輕政府負擔。」眼見僅政府公務員完全不受「醫療新政」影響，權益亦遭剝削的未退休市民十五日和退休長者合體上街。有網友反諷，這體現中國國家主席習近平曾說過的「中國人民是惹不得的，如果惹翻了，是不好辦的」。

美國「資訊與戰略研究所」經濟學者李恆清指出，因「這關係到老百姓的切身利益。現在扣除的錢…其實都是老百姓自己交的錢。你憑什麼用政府強制令就把它奪走呢？」但「很清楚，那就是中央政府沒錢了，所以拿你的錢沒商量」，為當局過去三年針對武漢肺炎疫情實施嚴格「清零」政策並對全民反覆進行病毒核酸檢驗之惡果，「核酸不是免費的，地方財政被掏空了」。

鑑於清零導致中國國庫空虛，李恆清預言武漢「白髮運動」將成為「白紙革命」的延續力量並在全中國形成連鎖反映，令中國政府難以招架，成為習近平重大考驗。

（圖：擷取自李老師不是你老師推特影片，文：編譯周虹汶）

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