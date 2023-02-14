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    日媒︰中國核彈頭擬增為3倍 2035達900枚

    日媒披露，中國正考慮將現有核彈頭庫存增為三倍，在二○三五年達到九○○枚。圖為去年北京展出東風-41洲際彈道飛彈和東風-17高超音速飛彈。（美聯社檔案照）

    日媒披露，中國正考慮將現有核彈頭庫存增為三倍，在二○三五年達到九○○枚。圖為去年北京展出東風-41洲際彈道飛彈和東風-17高超音速飛彈。（美聯社檔案照）

    2023/02/14 05:30

    不先使用核武政策 北京未來可能摒棄

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕日本共同社十一日引述中國消息人士指出，鑑於與美國在台海的緊張料將進一步升級，中國解放軍正考慮將現有核彈頭庫存增為三倍、在二○三五年達到九○○枚，且此中國軍方規劃已獲得中國國家主席習近平批准。在習近平亟於提升中國對美國嚇阻力之際，外交事務專家警告一旦中國實現軍事現代化目標，北京可能摒棄「不先使用核武」的基本政策。

    美國科學家聯合會（FAS）和斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據顯示，截至二○二二年，俄羅斯持有五九七七枚核彈頭，美國五四二八枚，中國三五○枚。

    各持有逾五千枚 俄美分居前兩名

    這些消息人士透露，中國中央軍事委員會二○二二年十一月重申大殺傷力致命武器的重要性，並分析俄羅斯正是憑藉持有強大核武的嚇阻作用，入侵烏克蘭之後才避免與北約發生正面衝突；中國的核彈頭可能在解放軍建軍一百週年的二○二七年增至五五○枚，並於二○三五年增至九○○枚。

    美國國防部二○二一年在中國軍力報告中指出，中國預計在二○三○年將核彈頭增至一千枚。去年十一月，美國五角大廈於「中國軍事與安全發展報告」中提到，依照目前中國擴充軍備的速度，中國二○三五年將擁有一五○○枚核彈頭，且北京未明確說明用途。

    中國政府長期聲稱秉持自衛防禦戰略，並批評美國官方報告扭曲中國國防政策和軍事戰略、揣測其軍力發展，中方絕不首先使用核武。不過，中國宣稱的防禦性立場說法，時常遭到外界質疑。共同社報導，部分外交事務專家警告，一旦中國實現軍事現代化，可能會摒棄「不率先使用核武」的策略。

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