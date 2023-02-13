加國領空不明物 美戰機擊落

加拿大上空發現可疑不明物體，加國總理杜魯道與美國總統拜登共同授權美軍出動F-22戰機將其擊落。 （法新社檔案照）

2023/02/13 05:30

近一週第三度射擊 未說明是否與中國有關

〔編譯張沛元／綜合報導〕美軍十一日奉美國總統拜登與加拿大總理杜魯道之命，出動戰機在加國上空擊落一個有危及民航飛安之虞的不明物體，為美軍近一週來第三度擊落入侵北美領空的物體。目前並無跡象顯示這些不明物體與中國偵察氣球有關，但十一日的行動仍導致中國偵察氣球曾飛越過、設有美軍基地的蒙大拿州短暫關閉領空。

拜登與杜魯道一同下令

一如四日在南卡羅來納州外海擊落中國間諜氣球，以及十日在靠近美加邊境的阿拉斯加州東北方擊落不明物體，十一日執行任務的也是F-22戰機與AIM-9X響尾蛇飛彈，但地點換成距離美加邊境約一六○公里的加拿大育空（Yukon）地區中部上空。美國目前僅確定四日擊落的是中國偵察氣球，但十日和十一兩日皆以「物體」（object）稱呼擊落的目標。

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圓柱形物體比間諜氣球小

綜合美加政軍官員的說法與白宮聲明，北美航太防衛司令部（ＮＯＲＡＤ）在發現「雷達異常」後，十日晚間起密切追蹤與監控該不明物，兩架F-22戰機在阿州國民兵空軍協助下，從阿州愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）升空監控，發現該「圓柱形」物體比在四日擊落的中國偵察氣球小得多；加國在該物體穿越其領空後，也派出CF-18戰鬥機與CP-140偵察機監控。

拜、杜二人十一日就此事通電話，並在軍方建議下同意將其擊落；同日美東時間午後三時四十一分，一架美軍F-22戰機發射飛彈，成功將這個飛行高度約四萬英尺（約一‧二萬公尺）的物體擊落，加國軍方將取回該物體殘骸並進行分析。

儘管美國稍早指控中國有偵察氣球機隊，入侵全球五大洲四十多國領空，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）表示，目前不願貿然猜測十一日被擊落的物體來自何處。

青島不明飛行物 中國稱準備擊落

在此同時，中國山東省青島市即墨區海洋發展局十二日晚間接獲青島市海洋發展局通知，指該省日照市外海發現「不明飛行物」，且「正準備擊落」。據稱該不明飛行物的具體位置，位於青島東南方約六十二公里處。通知除提醒海上作業漁船注意避險外，還要求「如有降落物落在你漁船附近，請協助拍照取證；如條件允許，請漁民協助打撈」。

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