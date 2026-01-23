新店戶政員涉收賄1114萬洩密起訴 國民法官審貪污案首例

新北市新店戶政事務所員工王子誼（圖中）。（資料照）

檢警調前年破獲全台首見的「台版地面師」偽造遺囑詐騙遺產集團，一審已判決44名被告有罪，經追查發現，新北市新店戶政事務所員工王子誼，涉收賄16位土地開發等業者委託，擅查不動產所有人及繼承人戶籍資料，並收賄1114萬元；台北地檢署今依「貪污治罪條例」違背職務收賄罪嫌起訴王女，這是可處10年以上徒刑的「違背職務收賄罪」，適用國民法官法的首例；16名業者行賄部分不適用國民法官法，另案偵辦。

國民法官法於2020年8月制定公布，2023年1月1日開始施行，就「故意犯罪因而發生死亡結果」案件，採行國民參與審判；今年1月1日起，「最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪」亦將納入國民參與審判範圍，涵蓋貪污治罪條例多款罪名，包含第4條的「竊取或侵占公用或公有器材」、「藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物者」、「對於違背職務之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者」等。

檢方調查，王女於2003年至2024年，陸續在新北市新店戶政事務所、新北市新店戶政事務所安康辦事處辦公，工作項目為辦理櫃檯業務及其他交辦事項，負責受理戶籍登記案及戶口名簿、戶籍謄本、印鑑證明、身分證等文件核發，並有查詢內政部戶政資訊系統權限。

檢調查出，王女涉嫌於2014年起，以「LINE、Signal、Telegram」等通訊軟體，接受16名建設公司、建設開發、土地開發、二胎放貸業者所託，使用戶政資訊系統，查詢不動產所有人或其繼承人的姓名、地址、親屬關係、電話等個人資料，將查詢所得結果打成文字檔案，再把文字檔及戶籍謄本翻拍照回傳給業者，期約朋分將來土地開發所得的服務費用，或以按件記酬方式收賄，從2013年起至2024年約12年來共收了1114萬973元。

2024檢察官王貞元去年指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，兵分20路發動搜索，約談王女及業者共14人，訊後依違反貪污治罪條例等罪聲押禁見王女獲准，今日依違背職務收賄、公務員違背職務行為期約賄賂罪、違反個人資料保護法、刑法洩密及修正後洗錢防制法等罪嫌起訴；王女仍在押，今日將移審法院。

