氣球黑名單! 美先鍘6實體 阻中取得美科技

美國白宮國家安全會議發言人柯比十日在新聞簡報會上證實，美軍在阿拉斯加州上空擊落一具「高空物體」。（彭博）

2023/02/12 05:30

5中企與1研究中心列實體清單

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國十日宣布將六個與稍早侵入美國領空後遭擊落的中國偵察氣球有關的中國實體，列入出口黑名單；同日，美國白宮國家安全會議發言人柯比重申，四日被擊落的中國氣球是偵察氣球，中方做出此等侵犯美國領空之舉，無助於改善緊繃多時的雙邊關係。

均涉及解放軍航太計畫

美國商務部以支援中國軍事現代化努力，特別是解放軍的航太計畫（包括氣艇與氣球）為由，將北京南江空天科技股份有限公司、中國電子科技集團公司第四十八研究所、東莞凌空遙感科技有限公司、鷹門航空科技集團有限公司、廣州天海翔航空科技有限公司，以及山西鷹門航空科技集團有限公司，列入出口管制實體清單。

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中遭制裁實體企業逾600家

由於美國企業禁止對被列入實體清單上的實體供貨，因此上述六家中企將更難取得美國的科技出口。中國官方與這六家中企皆未就此置評。據華爾街日報統計，目前已經有超過六百家與中國政府有關的實體和企業遭到美國的制裁。

美國商務部的工業暨安全局直指解放軍使用高空氣球進行情報與偵察活動，該部負責出口執行的助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）說，六家中企被納入實體清單展現美國政府各部會協力指認與瓦解中國使用偵察氣球，侵犯美國與其他四十多國領空；商務部副部長葛瑞夫茲（Don Graves）則表示，商務部「在使用實體名單以及其他監管與執法工具以來保護美國國安與主權毫不遲疑」。

美中關係緊張 雪上加霜

十日稍早，柯比接受美國之音（VOA）專訪時被問到中國氣球亂入事件影響本就脆弱的美中關係、美方有多少信心重建雙邊關係時，重申美國不尋求與中對抗，而是尋求戰略競爭，以及保持雙方溝通管道暢通，特別是發生氣球亂入的當前情況下；全世界都期待美中能以負責任、直率與審慎的方式來處理重要的美中關係，拜登總統也希望如此，但中國氣球嚴重侵犯美國領空此等行為，無助於拜登想妥善管理雙邊關係的能力。

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