外媒分析氣球事件︰中國內部有人想阻布林肯來訪

（美聯社）

2023/02/07 05:30

也可能是一連串失誤的結果

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對中國間諜氣球為何入侵美國領空，外媒引述官員報導，可能是中國企圖藉此展現實力。但也有分析認為，中國內部或許有人想破壞美國國務卿布林肯原訂的訪中行程，或是挑戰中國國家主席習近平的權威，甚至也可能只是「一連串失誤」的結果。

華盛頓郵報外交議題專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）四日以「美國擊落中國氣球內幕」為題撰文，引述五角大廈官員指出，中國這次任務可能是為了觸發美國雷達或電子戰訊號，以利未來衝突參考，但這類蒐集價值有限。目前也沒有證據顯示，該氣球在散布較小的間諜設備，如微型無人機等。美方官員期待打撈到氣球攜帶的情報蒐集艙，將可進一步揭密，讓美方檢視並透過逆向工程，了解中國的情報和通訊系統。

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至於北京選在此時派偵察氣球飛越美國，尤其是在國務卿布林肯訪中前夕，有幾個可能：其一是中國在經濟成長趨緩、人民政治抗爭及武漢肺炎疫情因應不善等內部問題纏身下，企圖透過氣球展現實力。畢竟對習近平政權而言，很難放過可以讓美國難堪的機會，尤其是華府近來總是大張旗鼓在台海或南海執行「自由航行行動」。

伊格納西斯指出，另一可能性是中國軍方或領導階層內部強硬派人士，企圖破壞布林肯出訪，因為布林肯此行主要目的是尋求建立戰略穩定措施或護欄，降低美中因台灣或其他議題爆發衝突的可能。至於最後一個可能性，則只是單純的一連串失誤，如同一名五角大廈官員所說的：「有時候左手不知道右手在幹嘛。」

內部派系企圖削弱習勢力

也有分析認為，習近平及其核心幕僚可能沒料到會發生氣球事件。上海復旦大學國際問題研究所教授趙明昊接受華郵訪問時指出，中國最高領導階層今年的重頭戲是重振經濟，不會希望緩解與美國緊張關係的過程受到干擾，北京當局沒有必要破壞這個過程。

華郵另一專欄作家沙魯爾（Ishaan Tharoor）指出，拜登政府部分官員也是這麼認為，因為中方最初被問到時也是措手不及，連一套說詞都沒有。若習與中國領導階層對間諜氣球一無所知，則更令人不安，讓人懷疑中共內部派系是否企圖削弱習的勢力。

歐巴馬政府的國家情報首長（DNI）克萊伯（James Clapper）則說，中國使用偵察氣球的動機令人費解，他在國家情報首長六年半任期內，從未聽說過此類事件，但美國不必對此事過度反應，因為利用氣球情蒐效率很差，若要拍照，衛星效果更好，至於是否有其他特殊傳感器，則需取回殘骸後再進行分析。

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