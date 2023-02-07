南韓挺美「射氣球」︰維護國安必要措施

（路透）

2023/02/07 05:30

要求中方向國際公開說明

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國軍機擊落中國偵察氣球，中國外交部副部長謝鋒五日向美國駐中使館提出嚴正交涉，指美方濫用武力。外交部發言人毛寧六日聲稱，此事「完全是意外偶發事件」，但考驗的是美方「對穩定和改善中美關係的誠意」及「處理危機的方式」。南韓則認同美方作法，表示美方有權為維護國安採取必要措施，中方有必要就此事向國際公開說明。

中國外交部六日發布新聞稿表示，謝鋒強調，中國氣球「誤入」美領空是「不可抗力所致的意外」，但美方執意「濫用武力」，明顯反應過度，中方對此堅決反對、強烈抗議，敦促美方不得採取進一步行動損害中方利益，不得升級、擴大緊張局勢。毛寧則在例行記者會上反控美方踐踏國際法、侵犯他國主權和領土，「對此刻意渲染炒作甚至武力襲擊，是不可接受、不負責任的行為」。

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紐時︰疲於應對內政 習避免與美針鋒相對

中方立場看似強硬，但專家認為，中國如何調整事件反應程度，同時安撫輿論抗美呼聲，將是中國國家主席習近平的難題。「紐約時報」分析，北京的回應選項有限，習近平疲於應對房地產危機、半導體產業發展受阻、武漢肺炎防疫等內部問題，將避免與美方針鋒相對。與此同時，部分中國民眾透過網路要求官方「硬起來」，甚至呼籲擊落美國飛機，如何拿捏反應程度將成為習近平的難題。

一般認為，美中關係顛簸多年後，雙方都渴望穩定關係，中國任何舉動都可能經過精心調整，以免與美國尋求修復的關係更趨惡化。加州美國海軍研究學院安全學者杜孟新（Christopher Twomey）認為，中國的回應有限，會適度抗議但希望避談此事，並在未來數月恢復高層訪問的進程。史丹佛大學弗利曼斯伯格里國際研究所中國軍事安全政策專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）指出，小題大作對中方是非常糟糕的戰略行動，中方愈是大聲抱怨，「流浪氣球」的說法就愈不可信。

不過，此事也讓華府許多人質疑，情報圈和中國文職領導階層是否還有溝通。紐時指出，大國之間蒐集彼此情資並非新鮮事，使用氣球也不奇怪，但此事凸顯美中之間欠缺溝通。

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