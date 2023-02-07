美共和黨︰不應讓中國嘲笑我們領空

針對中國間諜氣球為何入侵美國領空，外媒引述官員報導，可能是中國企圖藉此展現實力，或者中國內部有人想破壞美國國務卿布林肯原訂的訪中行程，或是挑戰中國國家主席習近平的權威，甚至也可能只是一連串失誤的結果。（路透檔案照）

2023/02/07 05:30

批拜登政府太慢擊落中國間諜氣球 有損台灣等盟友信心

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上月廿八日進入美國領空的中國高空偵察氣球，四日遭美軍戰機擊落於南卡羅來納州沿岸大西洋海域。儘管美國總統拜登聲稱他一日即已下令軍方擊落氣球，但多名共和黨籍國會議員五日齊批拜登「過度優柔寡斷」，且行動「太遲」等同「失職」，不啻向中國示弱，有損台灣、日本和菲律賓等夥伴遭中國侵略時對美援的信心。

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聯邦參議院少數黨（共和黨）領袖麥康奈（Mitch McConnell）透過「推特」發布聲明，直指「一如往常，在國防和外交政策上，拜登政府先是反應過於優柔寡斷，後來又為時已晚。我們不應讓中國嘲笑我們的領空」。他強調，「無論是間諜氣球還是間諜衛星，中國的軍事現代化努力都不是開玩笑的。我希望拜登總統最終做正確事的遲來決定能持續，以更嚴肅的態度對待美國頭號對手」。

參院情報委員會副主席魯比歐（Marco Rubio）也在美國有線電視新聞網（CNN）的訪問中，直指拜登政府發現這顆氣球闖入美國領空好幾天後，才在二日公告此事，根本「失職」。他認為，中方選在美國國務卿布林肯訪問中國、拜登準備發表年度國情咨文前夕放氣球，擺明要讓美國難堪。

魯比歐︰中國要讓美國難堪

魯比歐五日在美國廣播公司（ABC）特別點出問題嚴重性：中國明知氣球會被發現卻照放不誤，正是為了表達「美國是個曾經偉大的超級大國，現在已經被掏空，正在衰落」；「他們試圖向世界傳達的訊息是：『看吧，這些傢伙甚至對飛越美國領空的氣球無能為力。如果印度—太平洋地區出事，你怎麼指望他們？……當中國人進入他們的領土時，他們將如何援助台灣或與菲律賓、日本或印度站在一起？」

美方六日持續在十四公尺深的水域進行氣球殘骸打撈工作，眾院情報委員會主席特納（Mike Turner）直言，根本「永遠不該讓它進美國」；拜登將球擊落大西洋就像踢美式足球，卻「比完賽才在對付四分衛」。

參院民主黨領袖挺拜登決策

對此，參院民主黨領袖舒默則強調，拜登政府「做了正確決定」，不僅是「最安全選項」，也有利「情報收穫最大化」。舒默表示，「我們已釋放清楚訊息給中國：這是令人無法接受的」。參院預定十五日聽取國防部對此事的機密簡報。

此外，美國國防部長奧斯汀四日聲稱，前總統川普任內也曾發生三次中國間諜氣球飛越美國上空的事件；華爾街日報則引述五角大廈官員報導，拜登上任後除這次外，還有另外一次。川普五日堅決否認，但現任官員指證歷歷，點明地點分別是在德州、佛羅里達州、夏威夷和關島附近。

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