日本美軍基地 擬部署中程飛彈

日媒報導，美已建議於日本美軍基地部署中程飛彈。圖為2011年3月美軍勃克級飛彈驅逐艦貝瑞號發射一枚戰斧巡弋飛彈。（法新社資料照）

2023/02/06 05:30

〔編譯楊芙宜、林雨萱／綜合報導〕日本「產經新聞」四日引述美日關係知情人士透露，華盛頓已建議於日本美軍基地部署中程飛彈，以做為「第一島鏈」強化防衛，嚇阻對抗中國計畫的一部分；美國華府正就此向日本政府探詢意向，而東京也著手朝向接受該部署計畫展開嚴肅評估。

報導指出，在日本的美軍部署計畫可能包括美方研發的長程極音速武器（LRHW）和「戰斧」（Tomahawks）巡弋飛彈，搭配日本作為反擊能力計畫部署的距外飛彈，聯手對抗中國的「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力。

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根據報導，該中程飛彈的部署地點尚未決定，日本政府正考慮南方的九州島為一個可能之處。據透露，美方從三、四年前、日本前首相安倍晉三時期就開始探詢東京意向；日本岸田政府未來將以同意美軍在日本境內部署中程飛彈為方向，正式與美方展開協商。

日本首相岸田文雄一月中旬訪美，在白宮與美國總統拜登的峰會後聲明即強調，兩國反對以武力或脅迫方式片面改變台海現狀、台海和平對國際安全不可或缺；拜登當時也重申，美國堅守對日本的防衛承諾，將共同推動兩國軍事同盟現代化。

美日希望強化分隔東海和西太平洋的島嶼防衛，因為「第一島鏈」可遏阻和圍堵中國軍力投射。在美軍部署中程飛彈計畫之外，日本政府去年十二月敲定的國家安全保障戰略三文件承認自衛隊保有「反擊能力」，日本軍方計畫先向美國採購「戰斧」巡弋飛彈，數量或達五百枚。

侵台要比俄侵烏多500倍代價 美印太司令促習以普廷為戒

另外，美國印太司令部司令阿基里諾上將近期警告，共軍若侵台，中方為此付出的慘痛代價，可能比俄羅斯入侵烏克蘭所受到經濟制裁「多五百倍的毀滅性效果」；俄國總統普廷已從中獲得教訓，中國國家主席習近平須引以為戒。

阿基里諾去年十二月在年度「雷根國防論壇」上表示，中國侵台「會是二○二七年，還是更早或更晚」的問題不重要，美國國防部長奧斯汀交付的首要任務，就是透過嚇阻以避免與中國發生衝突，但若嚇阻失敗，那麼就要能打我們國家的戰爭；目前確實需要備戰，美方也已採取相關行動。

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