澳廣︰習少時自卑 造就獨裁性格

（歐新社）

2023/02/01 05:30

「像史達林、希特勒及毛澤東」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國家主席習近平幼年因父親失勢被瞧不起，在高幹及權貴子弟的生態鏈中廣受排擠，申請入黨靠走後門才如願，攀上權力顛峰的歷程非常坎坷，這些年少時期的經歷使他深陷揮之不去的自卑感，對中國當前和未來發展影響深遠。觀察家指出，習近平絕對是個像史達林、希特勒及毛澤東的獨裁者，中國在他統治下果然秉持加強控制的路線，變成極權社會。

澳洲廣播公司（ABC）和美國之音（VOA）中文網一月卅日不約而同地引述專家意見，對習近平的心理狀態和行事風格做出分析。澳廣指出，習近平之父習仲勳過去貴為中國主要領導人之一，與毛澤東一同打下江山，卻因一九六二年支持《劉志丹》小說而被打成「反黨份子」，因此習近平童年時期在文化大革命歷經家道中落，造就他的自卑性格。

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澳洲雪梨科技大學副教授馮崇義指出，習近平的自卑感直到如今仍揮之不去，習出訪美英法等國，不時藉由背誦長串書名凸顯自己有學問，便是自卑感作祟。然而，「經濟學人」（Economist）雜誌駐中國記者黃淑琳（Sue-Lin Wong）認為，習近平謹記兒時父親教誨，決定繼續為黨效力，並「確保黨不再失去控制」。儘管如此，馮崇義說，習曾十次申請入黨，最後是靠「走後門」才成功。

另一方面，旅美中國問題專家鄧聿文卅日也在VOA中文網撰文指出，中國年度人大、政協「兩會」將於下月展開，盛傳國務院排名第一的「江派」副總理韓正，以及排第三的「團派」副總理胡春華，將分別獲選擔任國家副主席、全國政協副主席，而習近平做此安排，旨在拉攏江派、壓制團派。

去年十月中共廿大後的廿屆一中全會上，外界原本看好胡春華可進入政治局常委會，豈料他竟連政治局委員都落馬。鄧聿文指出，此安排可謂「羞辱」胡春華，「明顯是要讓他退居二線」。再從目前將胡春華放進政協委員名冊來看，明顯無意讓他擔任國家副主席或人大副委員長，「說白了就是要胡坐冷板凳，是對他的再次『羞辱』。」

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