世衛︰中國死亡病例 遠高於通報數

中國官方聲稱武漢肺炎疫情在春節假期期間並未明顯反彈，也沒有出現新變異株，但各地農村卻仍傳出屍體來不及火葬改土埋，路旁四處可見簡易靈堂的情況。圖為雲南省西雙版納傣族自治州景洪市的喪禮現場。（法新社檔案照）

2023/01/31 05:30

中方稱疫情近尾聲被打臉

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）卅日宣布，全球當前可能處於武漢肺炎疫情的過渡期，但仍為最高警戒級別「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），呼籲各國謹慎因應。而在中國官方宣稱春節假期的武肺疫情並未明顯反彈、也沒有出現新病毒變異株，因此這波疫情已近尾聲之際，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）直言，中國真正的死亡病例，絕對要比世衛獲報的數字高出許多。

在世衛首度宣布武肺疫情構成PHEIC三年後，世衛緊急委員會廿七日起針對武肺是否仍應列為全球最高警戒級別，舉行三天會議。譚德塞卅日同意委員會建議仍將武肺疫情列為PHEIC，並強調全球單週染疫死亡人數去年十月降到一萬人以下，但十二月初再度升高，當時中國解除防疫管控措施，導致染疫死亡人數再度衝上高峰。

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中國國家衛生健康委員會發言人米鋒卅日聲稱，目前全國整體疫情已進入「低流行水平」，各地疫情保持「穩步下降」態勢；國家衛健委基層衛生健康司監察專員傅衛則說，廿一至廿七日，鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心發熱診室的診療量「處於低位」，比春節前減少約四成，比去年十二月廿三日的高峰值下降九成四。

至於Omicron變種病毒是否出現更多變異株，中國疾病預防控制中心病毒病所研究員陳操指出，春節期間共收到全國各省區上報的病毒全基因組序列一四二一條，有十一個進化分支，仍以BA.5.2、BF.7為主，並未發現新的變異株輸入。

棺材、菊花熱銷 網友︰春節變清明

相較於官方傳遞的正面訊息，中國農村卻傳出路旁四處可見簡易靈堂、作法事的道士都忙不過來的慘況。英國廣播公司（BBC）報導，鄉村地區的醫療設備稀缺，在家往生者多半沒被計入病歿數據，官方甚至沒估算鄉村有多少人死亡。BBC記者親訪山西省鄉村地區，更目擊棺材賣光、殯葬業忙不停的景象。

美國智庫外交關係協會Think Global Health網站廿七日刊文，指在前往湖北省農村途中，看到許多以帳棚搭起的靈堂。英國「金融時報」則報導，湖北省多個城市的民眾在春節期間，以菊花緬懷過世親友，菊花幾乎搶購一空，價格大幅攀升，網友形容「春節變清明節」。

另外，據美國之音（VOA）中文網報導，烏克蘭戰爭影響天然氣供應，中國現在天然氣價格飆漲，民眾暖氣無法開整晚，而「動態清零」政策耗盡地方政府的財政預算，無力保障家庭和企業的天然氣供暖，甚至連一般工資都付不出來，導致在此寒冷冬季，「取暖難」的現象在中國多地上演，暴露中國能源監管和基礎設施的系統性弱點，這也是中國國家主席習近平過去五年間第三次遭遇能源危機。

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