免禁慾3月 美擬放寬男同志捐血

美國食品暨藥物管理局28日擬議廢除男同志及雙性戀男性捐血前須禁慾3個月的規定，改以問卷調查評估相關風險。（法新社檔案照）

2023/01/29 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國食品暨藥物管理局（FDA）廿八日發布指南，擬進一步放寬針對男同志、雙性戀男性等愛滋病高危險群訂定的捐血限制，廢除現行捐血前三個月禁慾的規定，改以問卷調查評估個案患病風險。這是FDA擴大捐血族群的最新舉措，一旦拍板定案，有機會讓數十年來從未捐血的許多男同性戀者和雙性戀男性首次挽袖救人，有助於增加血液庫存。

愛滋病高危險群捐血風險 擬改問卷調查評估

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根據新版捐血指引，所有可能的捐血者都須接受人類免疫缺乏病毒（HIV）檢測。他們還會被問及近期性史、注射藥物、刺青或打洞等可能透過血液傳播病毒的相關行為，若是過去三個月與新的或多位性伴侶肛交者，將須延後捐血。此外，服用暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）者，必須與最近一次服藥相隔至少三個月後才能捐血。

這份新版指引公布後六十天將開放民眾表達意見，隨後進入審核及定案等程序。美國最大同志權利團體「人權戰線」成員沃比婁表示，現行捐血政策對同性戀男性和雙性戀男性做出毫無根據的假設，讓他們的身分識別被蒙上可能感染HIV的印象。

FDA於一九八○年代愛滋病流行高峰期，頒布規定禁止男同志捐血，以防HIV透過血液製品傳播。這項禁令隨後在二○一五年取消，但男同志及雙性戀男性仍須禁慾一年才能捐血。二○二○年四月鑑於武肺疫情流行期間血庫告急，FDA再將禁慾期縮短至三個月。

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