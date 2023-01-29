瑞典入約生變 傳焚燒可蘭經為俄操作

丹麥極右翼政黨「強硬路線（Stram Kurs）」創辦人帕魯丹，日前在瑞典斯德哥爾摩的土耳其大使館附近示威、焚燒可蘭經，引起穆斯林國家憤慨。（路透）

2023/01/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕瑞典抗議人士日前在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近焚燒可蘭經，為土耳其同意瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）帶來變數。然而，瑞典媒體廿七日披露，該名抗議人士申請示威的許可費用，是由一名克里姆林宮支持的俄國電視台「今日俄羅斯」（RT）前記者弗雷克（Chang Frick）所支付，不排除是克宮在背後主導事件。

瑞典和芬蘭去年在俄羅斯入侵烏克蘭後，決定放棄長年的軍事不結盟策略，積極籌謀加入北約，惟土耳其一直以這兩國窩藏庫德族極端團體為由加以反對。

請繼續往下閱讀...

激怒土耳其等穆斯林國家

雪上加霜的是，擁有瑞典、丹麥雙國籍的反伊斯蘭人士、丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹，廿一日獲准在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近示威焚燒可蘭經，進一步激怒安卡拉及其他穆斯林國家；土國總統艾多根甚至回嗆瑞典，別指望土國支持瑞典加入北約。

瑞典媒體進一步披露，帕魯丹向瑞典當局申請示威的許可費用三二○瑞典克朗（約九三九台幣），是由克里姆林宮支持的「今日俄羅斯」電視台前記者弗雷克所支付。弗雷克隨後也向媒體證實此事，但他澄清焚燒可蘭經並非他的主意。弗雷克還解釋，他在二○一四年後就不曾為「今日俄羅斯」撰稿，且在俄國入侵克里米亞半島後，他也不再支持俄國當局。

值得一提的是，曾加入瑞典極右民粹主義政黨「瑞典民主黨」的弗雷克，以親俄聞名，包括二○一九年接受「紐約時報」訪問時，拿出一捲俄國盧布紙鈔並開玩笑地說︰「這是我真正的老闆！普廷！」

另外，鑑於可蘭經遭焚燒一事惹惱穆斯林，美國駐土耳其大使館廿七日警告當地美國公民，應留意恐怖份子鎖定西方人士聚集之處發動攻擊，包括教堂。我國駐土耳其代表黃志揚也提醒旅土民眾或遊客提高警覺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法