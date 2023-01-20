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    美改變立場 擬助烏奪回克里米亞

    拜登政府終於開始承認，即使有升高烏俄戰事之虞，烏國可能需要能攻打克里米亞的軍力，藉此強化烏克蘭日後在與俄羅斯談判時的地位。（法新社資料照）

    拜登政府終於開始承認，即使有升高烏俄戰事之虞，烏國可能需要能攻打克里米亞的軍力，藉此強化烏克蘭日後在與俄羅斯談判時的地位。（法新社資料照）

    2023/01/20 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報十八日報導，數名不具名美國官員透露，在與烏克蘭官員討論數月後，拜登政府終於開始承認，即使有升高烏俄戰事之虞，烏國可能需要能攻打克里米亞的軍力，藉此強化烏克蘭日後在與俄羅斯談判時的地位。換言之，拜登政府正逐漸擺脫以往自縛手腳，考慮協助烏克蘭奪回二○一四年被俄羅斯併吞的克里米亞。

    美國向來堅稱，克里米亞仍是烏國的一部分，但拜登政府在烏戰爆發後堅拒提供烏國所需武器，以奪回被俄軍充當發動毀滅性攻擊基地的克島。而今此一立場看似有所鬆動，但白宮官員稱美方立場不變。

    美研判俄應不會動用核武器

    美國軍方與行政部門官員私下曾質疑烏軍打克島的效用，認為烏軍在戰場上有其他更佳目標；但拜登政府已開始相信，烏軍若能展現有能力威脅俄軍對克島的控制，將能強化烏國日後在談判中的地位。再者，美國官員與專家表示，儘管風險仍在，但莫斯科當局動用戰術核武器進行報復的恐懼已黯淡，意即烏軍放手攻打克島應不至於招致嚴重後果。

    紐時稱拜登政府考慮助烏奪回克島為其迄今最大膽的舉措之一，但拜登尚未準備提供烏國可攻打克島上俄國設施的長程飛彈系統。克里米亞是俄羅斯黑海艦隊總部所在地，設有空軍基地，是支援俄軍在烏南軍事行動的指揮與戰略樞紐；美國軍援烏克蘭的布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）不但可望用於截斷通往克島的陸橋，更意味美國直接助烏反攻、包括奪回克島。

    美國及其北大西洋公約組織（NATO）盟國在軍援烏國方面已逐漸自我解封，從攜帶式的標槍與刺針飛彈，轉為先進飛彈系統、愛國者防空系統、裝甲戰車，甚至是讓烏軍有能力抵禦俄軍猛攻的西方坦克。負責協調軍援基輔的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）廿日在德國開會，討論是否提供烏國更多軍援，烏國此前已多次呼籲西方盟國提供坦克與防空系統，其中包括德國製造的豹式坦克。

    德國鬆口 籲美同時援烏主戰坦克

    不過，德國高層官員表示，除非美國同意提供援烏M1艾布蘭（Abrams）主戰坦克，否則德國暫時不會同意將自家或盟國的豹二式坦克運交烏克蘭。五角大廈則說，目前沒有援烏主戰坦克的規劃。

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