歐議會年度外交、安全報告︰建議與台灣建立戰略合作關係

（美聯社）

2023/01/19 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕歐洲議會十八日表決通過外交及防禦共同政策的兩份年度報告，其中包括指台灣為歐盟關鍵夥伴，呼籲歐盟執委會與台灣建立「戰略合作」關係。

由歐洲議會外交委員會主導提出的二○二二年度「共同外交暨安全政策」（CFSP）及 「共同安全暨防禦政策」（CSDP）執行報告，十八日獲得歐洲議會各以四○七票同意、九十二票反對，和四五九票同意、九十三票反對高票通過（見圖，美聯社）。

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這兩份報告將中國在南海的軍事建設及對台灣的挑釁行為，列為關切重點，重申堅決反對任何片面改變台海現狀的企圖，並呼籲中國停止所有危害區域穩定、直接影響歐洲安全與繁榮的行徑。

據中央社報導，報告內容強調台灣為歐盟關鍵夥伴及印太地區民主盟友，表達與台灣人民同舟共濟的精神，呼籲歐盟執委會及歐盟外交和安全政策高級代表與台灣建立戰略合作關係，包括在經濟、科學、文化及政治等各領域展開高層互動、儘速啟動「台歐盟雙邊投資協議」（BIA）前置作業、強化供應鏈韌性合作、建立全面且更強勁的友好夥伴關係等。

報告也呼籲歐盟及會員國與國際夥伴強化合作，共同協助維繫台灣的民主自由及國際參與。

外委會主席麥克亞力斯特（David McAllister）表示，去年國際情勢出現冷戰以來最大轉折，歐盟除了強化防禦、因應烏俄戰爭，在印太地區的角色也必須更明顯。

近來訪台的歐洲議員和官員絡繹不絕，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel），更當面警告中國出兵台灣將有不利後果，美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）學者巴爾金（Noah Barkin）指出，台灣前途逐漸成為歐洲重大利益，今年台灣可望成為歐中關係焦點。

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