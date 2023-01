中英對照讀新聞》Neymar ’psychologically destroyed’ by World Cup exit 世界盃出局使內馬爾「心理上被擊垮」

巴西國家足球隊12月9日在卡達世界盃足球賽8強戰,輸給克羅埃西亞後,前鋒內馬爾(右)痛哭,隊友拉斐爾(Raphinha)上前安慰。(法新社)

2023/01/18 05:30

◎管淑平

Neymar said Saturday he was "psychologically destroyed" by Brazil’s elimination from the World Cup in a penalty shootout defeat to Croatia and admitted it hurt more than any other loss in his career.

內馬爾週六說,巴西在12碼戰中敗給克羅埃西亞,從世界盃中淘汰,令他「心理上被擊垮」,並且承認此事對他的傷害,超過他生涯中其他任何一場敗仗。

Neymar scored a superb individual effort to equal Pele’s record goalscoring haul of 77 goals for the Selecao in Friday’s match that finished 1-1 after extra time.

週五的比賽經過延長賽後,以1比1平手,內馬爾在這場比賽中締造個人絕佳成績,追平比利為巴西國家足球隊踢進77球的紀錄。

But he never got to take a spot kick in the shootout that Croatia won 4-2 to move into the semi-finals.

但是他在12碼大戰中還沒上陣,克羅埃西亞就以4比2獲勝進入準決賽。

"I am psychologically destroyed," Neymar said in an Instagram message. (AFP)

「我心理上被擊垮」,內馬爾在Instagram上發文說。(法新社)

新聞辭典

elimination:名詞,排除,淘汰;動詞形:eliminate。例句:They were eliminated in the first round.(他們第一輪就被淘汰。)

superb:形容詞,絕佳的,超級的。例句:He scored a superb goal in the last minute.(他在最後一分鐘踢進超精彩的一球。)

