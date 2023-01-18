掩蓋不住！ 世衛促中國正視武肺超額死亡率

外界質疑中國官方公布的武漢肺炎疫情相關數據失真，世界衛生組織建議中國密切監測武肺疫情造成的超額死亡率。圖為中國河北省滄州市一家醫院由會議室改裝而成的加護病房。（路透）

2023/01/18 05:30

〔編譯林雨萱、陳成良／綜合報導〕自中國去年十二月鬆綁武漢肺炎防疫措施以來，疫情如海嘯般席捲各地，外界質疑官方公布數據失真。世界衛生組織（WHO）十六日聲明，建議中國密切監測武肺疫情造成的超額死亡率，以便更全面掌握當地病例激增情況，強調這在醫療系統嚴重受限的疫情嚴峻時期特別重要。

WHO秘書長譚德塞要求中國持續與各國共享武肺疫情相關數據，並提供各省市的詳細數據分類。但針對去年十二月死亡人口數，中國國家統計局局長康義十七日表示，暫時還沒有相關數據。美國加州大學洛杉磯分校菲爾丁公共衛生學院流行病學系主任張作風指出，官方公布的數據可能只是冰山一角，因為北京大學國家發展研究院根據大數據模型推估，截至本月十一日全中國武肺感染率已達六十四％、累積感染人數約九億，據此乘以死亡率○．一％，保守估計過去五週累計死亡病例數達九十萬，但官方數據卻不到整體死亡人數的七％。

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英國健康數據分析公司Airfinity十六日公布的預測報告指出，中國將於三月三日迎來第二波疫情高峰，屆時將日增四百廿萬人染疫。

黨委書記︰再多死500萬人 為什麼不能接受

中國各地殯儀館和火葬場處理染疫遺體進度，趕不上武肺病毒的致死速度，北京清華大學圖書館中共黨委書記蔣耘中十四日卻在「微信」發文表示，這波疫情接近尾聲後回過頭來看，「死的人並不是很多，還在可以接受的範圍之內」，但「話說回來，就算死幾百萬人又怎樣」，依二○二一年有一千萬人死亡推算，再多死五百萬人，就是二跟三的差別而已，「死亡率並沒有什麼成倍增高，為什麼不能接受呢？」此話一出，引發中國網友痛批其冷血、人渣，根本是視人命如螻蟻的「李毅翻版」，但相關言論均遭官方下架刪光。

紐約時報十六日報導，中國取消清零政策後，進一步導致疫情大爆發，也讓龐大的病毒追蹤和檢測行業崩潰，重慶和杭州等多地爆發從事疾控相關工作人員的討薪抗議浪潮，成為新的動盪源頭，挑戰中共維穩機制。

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