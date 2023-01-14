拜登也私藏密件 美派特檢調查

美國司法部長賈蘭德（中）十二日任命特別檢察官調查拜登總統在非公職期間藏有國家文件一案，一旁為對本案展開初步調查的聯邦檢察官勞許。（美聯社）

2023/01/14 05:30

從辦公室到自家車庫、書房 已發現3次

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登私藏機密文件風波愈演愈烈，繼先前任職的華府辦公室後，他在德拉瓦州自家的書房和車庫中也被找出密件，司法部長賈蘭德指派特別檢察官赫爾（Robert Hur）調查是否涉及不法。法律專家表示，拜登與前總統川普都被揭發私藏密件，但兩案性質極為不同，川普料將面臨更大的法律風險。

為任職副總統期間的機密文件

賈蘭德揭示整起事件的時間軸，指去年十一月二日，拜登律師在華府賓夕法尼亞大學拜登外交與全球參與中心、亦即拜登二○一七年卸下副總統職務後短暫工作的場所，找到第一批密件，隔日通知國家檔案和紀錄管理局（NARA）取回，並通知司法部，聯邦調查局（FBI）開始評估這些密件是否違法被不當處理。賈蘭德隨後指派芝加哥聯邦檢察官勞許進行調查。

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去年十二月廿日，拜登律師再次通知勞許，在拜登德拉瓦州威明頓市自家車庫中找到第二批任職副總統期間的機密文件，FBI也前往取走文件。今年一月五日，勞許向賈蘭德回報初步調查結果，建議任命特別檢察官進一步調查。十二日，律師第三次通知司法部，在拜登家中書房找到另份密件，而賈蘭德也正式宣布任命川普任內的馬里蘭州聯邦檢察官赫爾為特別檢察官進行調查。

美聯社指出，從發現密件到本月九日消息曝光相隔甚久，雖賈蘭德強調拜登律師在每次發現文件後就立即知會司法部，但白宮在說明相關進展有所拖延，也不夠詳盡。拜登十二日試圖淡化這次事件，「正如我本週稍早所說，人們知道我認真對待機密文件和材料，也將全力配合調查」。

法律專家：與川普案性質不同

路透指出，無論拜登或川普，都不應私下保留任何密件，在知情或自願下移除或保留密件，都屬非法行為，但兩案在性質上極為不同。川普一案是在NARA始終未能完整取回川普私藏文件的情況下，由司法部發布搜索令強行取回，最後發現逾三百份機密文件。反之，拜登方面則是主動搜查、回報及繳交。專家表示，唯有蓄意保留或移除密件，才構得上犯罪，川普顯然比拜登面臨更多法律風險。

然而，拜登在批評川普私藏密件「不負責任」後，自己也被發現密藏文件，都讓司法部日後一旦須起訴川普的情況變得更加複雜。新任共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫就揚言，國會有必要調查（拜登）此事。

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