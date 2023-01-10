巴西前總統支持者攻進國會 警逮逾400人

巴西前總統波索納洛支持者8日闖入國會大廈等政府機構。（法新社）

2023/01/10 05:30

魯拉急返首都坐鎮 全球領袖譴責

〔編譯孫宇青／綜合報導〕巴西極右派前總統波索納洛的支持者因不接受大選失利，數千人八日聚集首都巴西利亞示威，隨後闖入國會大廈、最高法院和總統府大肆破壞，迫使當局全面出動軍事警察平亂，並逮捕至少四百人；總統魯拉緊急返回首都坐鎮，稱這次事件為「法西斯主義」衝突，矢言祭出法律制裁。此事宛如二○二一年美國國會山莊動亂事件翻版，全球領袖紛紛譴責，包括人在美國的波索納洛，但他否認在背後煽動。

波索納洛避走美國 否認背後煽動

據報導，波索納洛去年十月連任失敗後，其支持者就開始在各地軍事基地外聚集，呼籲軍方對勝選的魯拉發動政變。八日，大批支持者轉往巴西利亞的國會大廈、最高法院和總統府外，並突破軍警防線，以棍棒、石頭打破窗戶和大門，將一輛軍警車輛推入水池，甚至將騎警拉下馬匹、擊倒在地，成功闖入國會大廈，開始搗毀議員辦公室，破壞文件、藝術品、歷史物件、家具和裝飾品等，並以雜物築起防線，爬上國會大廈頂樓展開布條，再次要求軍方介入。

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聯邦特區軍警雖多次投放催淚彈、閃光彈，以及出動水槍，但因部署人力不足，一開始未能控制場面。隨後，人在聖保羅州訪問的魯拉下令，由司法部全權指揮軍警控制局面，逮捕至少四百名涉案份子。巴西各州和聯邦特區各擁自治權，但總統可在國家社會安全受威脅時，依法行使干預權。聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）在中央干預期間將公安廳長、波索納洛任內的司法部長托瑞斯（Anderson Torres）撤職，而羅查自身也因督導失職，遭最高法院下令免職三個月。

魯拉譴責示威者發起「法西斯主義」衝突，指控聯邦特區安全保護不足，軍警存在「無能或惡意」，終導致失去理智的狂熱份子做出國家史上前所未見的破壞行動。他除了控訴波索納洛煽動此次暴動，也矢言制裁所有參與暴動者，並承諾讓失職警察接受懲罰。

由於此事與前年一月六日美國國會山莊遭前總統川普支持者闖入一事性質極為雷同，美國總統拜登表示震驚，強調美方全力支持巴西民主制度。國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文也出面喊話，強調巴西民主不會因暴力而動搖。法國總統馬克宏說，巴西人民的意願和民主體制必須受尊重；歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾也聲援魯拉政府，稱巴西民主將戰勝暴力和極端主義。

至於早在去年底即前往美國佛羅里達州、躲避魯拉就職典禮的波索納洛，則透過「推特」譴責侵入及掠奪公共場所的行徑，但他重申和平示威是民主一部分，反駁魯拉對其煽動暴動的指控。

巴西聯邦特區軍警發射催淚彈等驅散示威者。（路透）

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